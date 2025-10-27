Rabino de Irlanda pide a nueva presidente que coopere con la comunidad judía

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tras la elección de la ultraiquierdista Catherine Connolly como presidenta de Irlanda el sábado, el gran rabino del país, Yoni Wieder, expresó su esperanza de que su administración colabore con la comunidad judía del país, compuesta por unas 2.000 personas.

Connolly es considerada una opositora de Israel y ha recibido críticas por sus declaraciones sobre el grupo terrorista Hamás, del que afirmó en septiembre que era “parte del tejido social del pueblo palestino”.

“Espero que la presidenta Connolly utilice su cargo para unir en lugar de dividir, y para promover el diálogo, el respeto y la comprensión en la sociedad irlandesa”, declaró Wieder. “Confío en que la presidenta Connolly, en su momento, mantenga un contacto directo con la comunidad judía de Irlanda, escuche nuestras inquietudes y comprenda mejor cómo la guerra sigue afectando a nuestra pequeña comunidad”

“También resulta revelador el protagonismo que ha tenido el tema Israel-Palestina en estas elecciones, pese a que las encuestas muestran que la población está mucho más preocupada por asuntos como la vivienda, la inmigración y el costo de vida”, añadió.