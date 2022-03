El Gran Rabino ucraniano Moshe Asman emite una ardiente condena al pueblo ruso, específicamente a los judíos rusos, por quedarse de brazos cruzados mientras Moscú golpea a Ucrania.

“Recordad que el que no se preocupa y el que está de acuerdo en silencio, ese es cómplice de un crimen. ¡Un crimen de guerra! Un crimen contra la humanidad!”, dice Asman, nacido en San Petersburgo, hablando en ruso en una declaración en vídeo.

“Nunca pensé, ni en mi peor pesadilla, que tuviera que perecer bajo los proyectiles de Rusia, donde nací, donde fui a la escuela, donde tengo muchos amigos, que están callados. Básicamente, nadie ha llamado para preguntar. La gente llama de todo el mundo. De todo el mundo. Judíos y no judíos. Incluso los árabes me llaman desde Israel y me apoyan”, dice.

Asman acusa al ejército ruso de bombardear indiscriminadamente Ucrania con cohetes GRAD, y lo contrapone al uso que hace el ejército israelí de “misiles de alta precisión” para matar a los terroristas “para no herir, Dios no lo quiera, a la población pacífica”.

“¿Aquí? Miren. Mira los vídeos. Tal vez no te muestren esto. Disparan con Grad (MLRS). Los Grad no son armas de alta precisión. Grads, tanques, cohetes balísticos, aviones. ¿Qué está pasando? Guerra. ¡Guerra! ¡Guerra!”, dice.

Sosteniendo un rollo de la Torá, Asman dice que “maldice” a quienes son “cómplices silenciosos de este horrible crimen”.

“Estoy de pie con la sagrada Torá. Esta Torá nos ha sido dada por el Todopoderoso. Y os lo digo con la Torá”, dice.

Con información de The Times of Israel