El rabino Mario Rojzman se refirió a la guerra en Medio Oriente y aseveró que “estos presidentes populistas apelan a decir slogans vacíos de contenido”. Además, expresó su malestar y le respondió a Myriam Bregman por su postura sobre Israel y Palestina, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me llamó la atención un testimonio audiovisual que usted difundió este lunes. Allí dijo: “Myriam Bregman, lo tuyo de ayer (debate del domingo) no solamente fue patético, sino que cruel. Negarle a los israelíes la solidaridad cuando fueron matados, acuchillados, quemados por el terrorismo de Estado de Hamás”.

“Lo tuyo es cruel, cuando entre los muertos hay compatriotas argentinos, muertos y secuestrados. Lo tuyo es cruel porque mentís cuando decís que el Estado de Israel es un Estado apartheid. No contás que hay árabes en el Parlamento, que la mayoría de los farmacéuticos y un tercio de los médicos son árabes, que están en todos los puestos altos de la sociedad”. agregó.

Y concluyó: “Sos patética, sos mentirosa y cruel. Sos muy carismática. Te quiero recordar que no tenés 25 millones de votos, tenés 2%. El pueblo judío vive. Viva la Patria”.

¿A qué atribuye que la propía Bregman, siendo judía, le genere a usted y a gran parte de la comunidad ese rechazo?

Yo creía que Bregman era judía, pero nunca en sus discursos políticos aparece que su socialismo está inspirado en los profeta de Israel como Jeremías, Amos, Joel.

Te sigo y sé que sos una persona extremadamente culta y sabés que las bases de los partidos políticos originalmente que piensan en la igualdad y en el otro siempre tienen esa parte del origen en los profetas de Israel, que iban con el dedo acusador a los poderosos y les decían “ustedes piensan en ustedes”, hicieron un trabajo maravilloso y los judíos seguimos leyendo a los profetas todos los sábados por la mañana.

Si alguien te dice “yo no soy judío, a mí no me importa”, ¿por qué voy a insistir con el dedo y decir “vos sos judío”?. No le mandé ese mensaje a ella por su apellido judío, sino porque estoy enojado con los Bregman del mundo, porque ellos los que hicieron durante todo este tiempo fue agarrar y demonizar a Israel y limpiar la imagen del terrorista.

Estas cosas, si bien están todos escandalizados, suenan a “le pasó a los judíos”. Estamos hartos de ellos.

Entonces, cuando te levantás a la mañana y escuchás que el Ayatolá de Irán dice “bendigo las manos de aquellos que hicieron el ataque”. ¿Te imaginás al Papa diciendo eso o a un rabino decir eso? No creo que duren una en la posición y tendrían a millones de personas en las calles.

Esto no y con Israel se puede. Si bien yo no soy un judío paranoico que está todo el día pensando que me quieren matar, porque si ves las declaraciones de todos los países civilizados del mundo están todos horrorizados y mandando ayuda (Italia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos), Bregman se atrevió en el momento de mayor pantalla caliente, frente a millones de personas, y teniendo la posibilidad de mandar un mensaje de paz.

Y después me entero que fue la única que se opuso al minuto de silencio. ¿De verdad? Podrías haber hecho un minuto de silencio con cualquier país, en cualquier país del mundo. Esta vez me tocó con mis hermanos, pero si al africano se lo hacían, era mi hermano, si lo hacían en un país árabe era mi hermano también. Esto es una locura demencial, son muchas Torres Gemelas al mismo tiempo.

Esta candidata a presidenta hizo siempre lo mismo. No sabés en qué creer, qué dicen y qué piensan con Nicolás Del Caño. Entonces, me hartó. Me puse en la oficina de mi casa, hice un video y dije “se lo mando a algunos amigos” y me parece que lo tomaron en serio.

El tema es el del enojo con lo que ellos representan. Si ella está tan preocupada por la libertad de los gays como yo, ¿cuánto dura una pareja de gays caminando por las calles de Gaza hasta que los mutilan? Le encanta vestirse con ropa donde muestra partes del cuerpo, ¿cuánto dura caminando en las calles de Gaza? Y si ella quiere tener un aborto en Gaza, ¿cómo hace para tenerlo? Son ridículos, patéticos, miserables y usan la pantalla caliente para decir esto.

Esto como hijo de un sobreviviente y nieto de uno de los seis millones, no podía quedar callado y fue eso.

Independientemente de Bregman, vos tenés a Evo Morales y al presidente de Colombia, que es el segundo país en población de Sudamérica y en PBI, haciendo una crítica similar. ¿A qué atribuís que frente a hechos que tienen tanta claridad se lo guíe con un cristal tan diferente personas tan importantes?

Hay una tragedia que es la pobreza en el mundo palestino, hay que ser ciego para no reconocerlo y verlo. Habiendo dicho eso, los que seguimos la historia y tratamos de ser objetivos dentro de esta subjetividad, a la gente de los territorios no le faltó oportunidad para firmar la paz, tuvieron todas las chances de firmar la paz, no con el 100% que de lo que pedían, pero con el 97% de lo que pedían.

Estos presidentes populistas apelan a decir slogans vacíos de contenido, están el poder algunos años, se roban todo lo que queda y el cristal con el que miran es el de “yo tengo empobrecida mi población”. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Tenés 50% de pobres. ¿En serio piensan que ese 50% de marginados tienen prioridad? Repiten slogans y después se sienten identificado con aquel que no tiene “porque yo tampoco tengo”.

Primero, es una ideología anti Estados Unidos, es el gran Satán y el pequeño Satán es Israel. Y esto va pasando, pierden las elecciones, viene de vuelta lo que nosotros llamamos más embanderados con las políticas que pueden sacar de la pobreza a la gente, duran un momento, vienen los otros y los revocan y vuelven los “Evo Morales”.

Los “Evo Morales” son muy peligrosos porque, por ejemplo, mientras abren universidades con una cátedra de estudios islámicos, los que las dirigen son todos terroristas de Hamás y Hezbollah. Esto lo viene haciendo sistemáticamente.

En Venezuela, penetraron los muchachos también. El continente está infectado por esta gente. Lo infectaron, lo secuestraron. Argentina tendría que saber mejor, porque Irán nos visitó en el ’92 y ’94.

Como rabino argentino, que amo profundamente a mi Patria, pero ahora me toca servirle a los Estados Unidos, siempre el recuerdo está. Las Torres Gemelas fueron posibles porque las dos Torres Gemelas de Argentina (AMIA y la Embajada) no fueron tomadas con toda la seriedad.

Por lo tanto, si cada país se mirará su ombligo y no observa lo que pasa alrededor, perderá muchas Torres Gemelas. A Israel le acaba de tocar una de dimensiones descomunales.