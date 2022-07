Hirschfeld era un liberal en temas de sexualidad. Pero en el mundo académico y, en general, no se miraba a la sexualidad como un tema de estudio científico. La sexualidad se veía como algo sucio.

Ahora, e l legado de Hirschfeld inspira en buena medida a los estudios de género que proliferan en Humanidades pese a que, en su día, este médico puso el acento en la biología, no en “constructos sociales” como hacen las disciplinas de ciencias sociales donde se tiene más presente al trabajo de este científico alemán.

Hasta mediados de los años 20 no quedó claro que ni la homosexualidad ni otras orientaciones sexuales estaban determinadas por las hormonas.

Aquello fue un error. Se pensaba entonces, en una época en la que la investigación sobre las hormonas comenzó a darse, que la orientación sexual estaba determinada por las hormonas. Pero hasta mediados de los años 20 no quedó claro que ni la homosexualidad ni otras orientaciones sexuales estaban determinadas por las hormonas. Pero Hirschfeld no sólo se ocupó de los homosexuales.

Su especialidad fue mucho más grande. El Instituto de Ciencias Sexuales de Berlín que él fundó estaba en el centro de la capital de Alemania. Muchísimos berlineses fueron a ese instituto para informarse de asuntos sobre sexualidad y en busca de otras terapias. Porque Hirschfeld también se ocupó de temas como la impotencia en el hombre o la frigidez en la mujer. Además, Hirschfeld no estaba sólo. Su instituto era una gran institución con capacidad para 100 habitaciones para pacientes. Todo aquello lo pagaba de su propio bolsillo el propio Hirschfeld. No era una institución pública.

P: Uno tiene la impresión, leyendo su libro, que Magnus Hirschfeld estuvo en su día en la vanguardia de científica. Pero eso no era una ventaja para él en tiempos de la República de Weimar. ¿Cómo fueron las relaciones entre Hirschfeld y la política de su tiempo?

El Instituto de Ciencias Sexuales de Hirschfeld era algo que reconocían las autoridades, como institución, pero no la financiaban. Entre otras cosas, porque se pensaba mucho que Hirschfeld lo que quería era apoyar de alguna manera la homosexualidad. Las autoridades, incluidas las científicas de aquella época, eran muy distantes con Hirschfeld. Trataron de mantenerse a distancia de él y de lo que hacía.

Con todo, el instituto de Hirschfeld, en 1920, recibió la visita del responsable del área de Cultura del Gobierno. Hirschfeld era socialdemócrata. Y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) fue responsable del primer Gobierno de la República Weimar. Hirschfeld creyó que con la ayuda de la socialdemocracia, la homosexualidad podía ser descriminalizada y que su instituto podía ser incluida en el mundo académico. Pero eso no se produjo.

P: ¿Qué pasó para que Hirschfeld no tuviera éxito?

Los gobiernos de la República Weimar se caracterizaron por ser inestables y tras la segundas elecciones generales que se celebraron en ese régimen los socialdemócratas perdieron la mayoría. Así, en los sucesivos gobiernos, los ministros para la cultura, que era un ámbito que entraba en la cartera de Educación, fueron de otros partidos, no del SPD.

Quienes se hicieron cargo de ese área del Gobierno fueron todos escépticos con el trabajo de Hirschfeld. En las universidades, por otro lado, los profesores y responsables de la educación eran muy conservadores, y rechazaban el trabajo de Hirschfeld. Porque Hirschfeld, en realidad, era un liberal en temas de sexualidad. Pero en el mundo académico y, en general, no se miraba a la sexualidad como un tema de estudio científico. Se veía la sexualidad como algo sucio, algo a lo que mirar sólo por el agujero de la cerradura de la puerta.

Sí, algunos de sus colaboradores trataron de seguir trabajando pero no tuvieron éxito. Hubo que esperar al movimiento anti-autoritario de los años 70 para ver ese legado siendo aprovechado. Pero hizo falta la rebelión de la generación joven ante la generación de quienes vivieron bajo el nacionalsocialismo, reivindicando otra forma de vivir la sexualidad.

En Alemania, en los 70 y en los 80, se intentó situar a las ciencias sexuales como una disciplina científica en varias universidades. Pero tampoco hubo éxito. Sin embargo, a día de hoy, tenemos importantes institutos dedicados a ciencias sexuales, como el del Hospital Universitario de La Charité de Berlín, pero también, y sobre todo, porque es el más importante, el del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf. Con todo, en Alemania, no hay una carrera universitaria de ciencias sexuales. En paralelo, sin embargo, lo que sí se han desarrollado son los estudios de género. Estos tratan temas de los que en el pasado se ocupaban las ciencias sexuales. Por ejemplo, el tema de la transexualidad.

P: Pero Hirschfeld pensaba que se era homosexual por una cuestión de biología y de pura evolución. En los estudios de género el foco está puesto en la idea de que, por ejemplo, se es mujer por la existencia de un constructo social. Ya decía Simone de Beauvoir eso de que “una no es mujer, una se hace mujer”.

Exacto. Pero no hay, por ejemplo, ninguna prueba científica a día de hoy que muestre que hay causas biológicas de la orientación sexual de una persona. Esto está claro. En los estudios de género el foco está puesto en condiciones sociales y culturales que promueven o producen una orientación sexual. Es una perspectiva que yo creo acertada.

Sí y no. En 1920, Hirschfeld logró que el Parlamento recomendara la eliminación de la parte del código penal que castigaba la homosexualidad. Pero los Gobiernos que de la época no hicieron caso de esa recomendación que venía de la comisión parlamentaria del código penal. Hirschfeld, pese a todos sus esfuerzos, no tuvo éxito en su época.