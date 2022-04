Moralmente Israel está con Ucrania y en contra de la invasión rusa, pero busca mantener un canal abierto con Moscú ante la presencia de Rusia en Siria, y por la comunidad judía que vive en la nación euroasiática.

Así resume la posición israelí sobre la guerra Jonathan Peled, subsecretario para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El diplomático rechaza las críticas de que su país no ha sido lo suficientemente enfático en condenar a Rusia, y subraya que Israel no es neutral.

De visita en la capital mexicana por el 70 aniversario de las relaciones con el País, el ex Embajador ante México (2015-2019) asegura además que la Fiscalía israelí está cooperando, bajo la vía jurídica y legal, con el Gobierno federal en el caso de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal acusado de tortura y de manipulación de pruebas para sostener la llamada “verdad histórica” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo mismo sucede, dice, en el caso del escritor Andrés Roemer, buscado por la Justicia mexicana tras ser acusado de abuso sexual por decenas de mujeres. Ambos huyeron a Israel.

“No vamos a tolerar que Israel se convierta en un refugio ni para criminales ni para gente que está evitando las sanciones internacionales ahora por ejemplo sobre Rusia”, asegura Peled.

Israel estuvo como aparente mediador entre Ucrania y Rusia. ¿Qué ha hecho en este conflicto? Israel se posicionó moralmente con Ucrania y en contra de la invasión, de la violencia y de la guerra. Al mismo tiempo mantiene un canal abierto con Rusia por varias razones. En primer lugar, gozamos de buenas relaciones con ambos países, tenemos comunidades judías grandes en ambos y Rusia es prácticamente nuestro vecino al norte por su presencia en Siria, siendo un aliado del Gobierno sirio, y nos preocupa mucho la influencia iraní en Siria y sus intentos de establecerse ahí y lanzar ataques a Israel, por eso necesitamos mantener este canal abierto con Rusia.

En cuanto a la tarea diplomática del Primer Ministro (israelí, Naftali) Bennett, no es una mediación, sino que ha sido invitado por el Presidente (ucraniano Volodymyr) Zelensky y el Presidente (ruso, Vladimir) Putin para facilitar un poco la comunicación entre ambos con el propósito de ayudar a llegar a un acuerdo y poner fin a esta guerra.

El Presidente Zelensky pidió a Israel posicionarse y darles armas. ¿Qué responden?

Israel reconoce la situación muy grave en Ucrania y esta tragedia humana, pero, como los países europeos, no vamos a brindar ninguna asistencia militar. Lo que sí hemos brindado y seguimos brindando es mucha ayuda humanitaria, hemos establecido un hospital en Ucrania para atender a los refugiados, hemos mandado cientos de toneladas de asistencia humanitaria en aviones desde Israel y vamos a seguir apoyando al pueblo ucraniano ante esta situación tan grave.

¿Y qué le parecen a Israel las declaraciones de Putin sobre la ‘desnazificación’?

Nosotros hacemos punto y a parte entre la guerra en Ucrania y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, negamos y rechazamos cualquier comparación.

Este es un caso terrible, pero no tiene nada que ver con el nazismo en el siglo pasado.

El ex Canciller israelí Shlomo Ben-Ami criticó lo que llamó la “cobarde neutralidad de Israel”. ¿Qué dice sobre esto?

El ex Canciller Shlomo Ben-Ami tiene derecho de criticar al actual Gobierno y sus políticas. Israel no está manteniendo una posición neutral. Israel está votando en las Naciones Unidas en favor de las resoluciones contra Rusia, copatrocinando estas resoluciones, entonces nadie puede decir que Israel es neutral.

Pero sí hay personas en su derecho que piensan que Israel podría hacer más y algunos que piensan que podría hacer menos.

Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad, tenemos comunidades judías en ambos países y su interés y el bienestar de todas las poblaciones es para nosotros de gran importancia.

¿Cómo están las relaciones entre Israel y América Latina en general, y con México?

Israel goza de una relación muy sólida, muy amistosa y muy amplia con todos los países de América Latina.

Israel está aquí para brindar su asistencia y su apoyo en cuanto a las prioridades en cada país y México es un buen ejemplo, un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio que supera los mil millones de dólares, una comunidad judía aquí.

Estamos por festejar este año el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas con una serie de actividades culturales.

En la relación está el tema de Tomás Zerón. El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Primer Ministro Bennett que le ayudara. ¿Qué hay sobre eso?

Hemos recibido la carta del Presidente, le hemos contestado. Israel ha recibido la petición y está ahora en manos de la vía legal y judicial, y por supuesto que a pesar de no tener un acuerdo de extradición tomamos en serio esta petición y vamos a hacer todo a nuestro alcance para cooperar con México en este asunto.

¿Y qué respondieron en la carta?

Que está en manos de la Fiscalía israelí, que va a pasar el proceso debido y que nosotros adjudicamos toda la seriedad y la importancia porque entendemos que es una cuestión muy importante que tiene que ver con víctimas de un crimen muy grande aquí en México, y nosotros vamos a cooperar con el Gobierno de México siempre y cuando se haga por la vía jurídica y judicial.

Y hay otro caso parecido, el del escritor y ex diplomático Andrés Roemer, acusado de cargos de violencia sexual, ¿Tienen conocimiento?

Es lo mismo en cuanto a la seriedad. Estamos tomando la petición de México, va a ser analizada también por nuestra Fiscalía. Ahí también vamos a cooperar de la manera más eficiente, seria y rápida posible.

¿Pero ya tienen la notificación de las solicitudes que hizo el Gobierno mexicano de extraditarlo?

Yo no tengo conocimiento del procedimiento, sólo que dos solicitudes han sido mandadas oficialmente a Israel y está ahora en manos de la Fiscalía israelí.

El Presidente López Obrador dijo que Israel no podía ser un refugio de torturadores, ¿Será Israel refugio de torturadores?

Para nada, Israel extradita criminales que llegan a Israel. No es un caso particular a México y nosotros no vamos a tolerar que Israel se convierta en un refugio ni para criminales ni para gente que está evitando las sanciones internacionales ahora por ejemplo sobre Rusia, para nada.

Pero sí, la gente aprovecha que somos un país abierto, democrático, con un sistema de justicia fuerte, pero nosotros vamos a luchar contra cualquier criminal que trata de huir a Israel.