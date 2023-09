Reclamo de la Comunidad Judía Hispanoparlante ante la Real Academia Española para Suprimir la Acepción Despectiva de las Palabras “Judío” y “Judiada” del Diccionario

La oficina latinoamericana del Centro Wiesenthal apoyó la iniciativa de las entidades centrales de la Comunidad Judía de Panamá de realizar una solicitud oficial tramitada ante la Real Academia Española (RAE) por el Dr. Borja Luján Lago de LL&HH Abogados, con el objeto de suprimir las acepciones despectivas vigentes de los términos “judío” como “persona avariciosa y usurera” y “judiada” como “mala pasada o acción que perjudica a alguien” del Diccionario de la Lengua.

Sin duda, las definiciones consignadas resultan ofensivas y discriminatorias hacia nuestra comunidad, mancillando su identidad, y no reflejan el actual uso del lenguaje en el contexto de la comunidad hispanoparlante, donde predominan el respeto y la promoción de la diversidad y la multiculturalidad.

Sostener la validez en el diccionario de tales significados es de por sí humillante, y más aún el normalizar su uso en el lenguaje común.

El Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina declaró que “Entendemos que el lenguaje es vivo y cambiante y por lo tanto refleja un momento y un contexto histórico dado y no promueve per-se una conducta de odio. No obstante, en este caso podemos presumir que los términos que han quedado cristalizados en el Diccionario, denotan lo que podríamos denominar un prejuicio de tinte antisemita previo al Edicto de Expulsión de 1492 y que el mismo se ha mantenido a lo largo de los siglos, aún cuando no hubiera habido presencia judía en España hasta fines del Siglo XIX cuando algunos judíos comenzaron a retornar, y continúa hasta el presente. Por consiguiente, nos sumamos con entusiasmo a la iniciativa dirigida a instar a la RAE a promover un lenguaje respetuoso e integrador que dé cuenta de la realidad social y cultural del Siglo XXI.”