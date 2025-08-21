Redescubren a Monte Pfeiffer, un beisbolista judío olvidado que jugó un solo partido en las Grandes Ligas en 1913

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A más de un siglo de haber jugado su único partido en las Grandes Ligas, Monte Pfeiffer ha sido oficialmente reconocido como uno de los pocos beisbolistas judíos en la historia del béisbol profesional.

El hallazgo, realizado por el abogado y fanático del béisbol Zak Kranc, agrega un nombre más a la escasa lista de judíos que han pisado un campo de la MLB: apenas unos 200 entre más de 23.000 jugadores desde 1871.

Pfeiffer, nacido como Moshe ben Shmuel Yosef en 1890 en la ciudad de Nueva York, era hijo de inmigrantes yiddish de Europa del Este. A pesar de una prometedora carrera en ligas menores, su paso por las Grandes Ligas fue efímero: un solo juego con los Philadelphia Athletics el 29 de septiembre de 1913.

El redescubrimiento de Pfeiffer como jugador judío no fue casual. Kranc, un joven abogado de Connecticut, comenzó a investigar sobre peloteros judíos durante la pandemia. Su interés nació años antes, cuando recibió una colección de tarjetas de jugadores judíos como regalo de bar mitzvá.

Mientras exploraba la sección “Cup of Coffee Players” en el sitio Baseball Reference Kranc se topó con el nombre “Monte Pfeffer”. Al investigar más, halló su tumba en el Cementerio Acacia, de tradición judía, en Queens. La lápida tenía inscripciones en hebreo, lo que encendió su intuición.

En el campo, Pfeiffer fue descrito como un jugador veloz, ágil y de gran energía, pese a sus estadísticas modestas. En 1913 tuvo su mejor temporada con los Wilkes-Barre Coal Barons, bajo el mando de Joe McCarthy, quien años después llevaría a los Yankees a siete títulos de Serie Mundial.