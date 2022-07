Cientos de funcionarios, legisladores, magistrados y líderes latinaomericanos dijeron presente en el acto central por el 28 aniversario del atentado a la AMIA en el marco del 2do Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Relacione Exteriores israelí junto a LCI, CAM y Hatzad Hasheini.

Deborah Lipstadt, Enviada Especial para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Dani Dayan, Presidente de Yad Vashem, Fernando Lottenberg, Comisionado para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo de la OEA, y muchos otros referentes internacionales formaron parte de la delegación y escucharon las palabras de los familiares del atentado.

El sentido homenaje formó parte de la segunda jornada del encuentro, que culminó más tarde dentro del edificio de la AMIA con unas palabras de su presidente, Amos Linetzky, quien agradeció la presencia de tantos representantes y referentes regionales y el continuo apoyo de los países presentes en el reclamo de justicia. Luego, el evento cerró con un intercambio entre los participantes, que se comprometieron a continuar trabajando coordinadamente contra todas las formas de discriminación.

Durante la tarde de ayer, además, el Foro contó con un panel de destacados funcionarios de los tres poderes de toda Latinoamérica: el ex presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Cristina Pardo, y la Senadora Carmen Aravena Acuña. “Las diferencias pueden contribuir al crecimiento de las naciones, por ello es triste cuando esas diferencias van en detrimento de las relaciones entre las personas” expresó Morales. “En un Estado democrático y pluralista el respeto debería impedir aceptar este tipo de expresiones ofensivas. Hasta allá no debería llegar la libertad de expresión” expuso Pardo. “El antisemitismo no es un problema de los judíos, es un problema de todos, y por eso mismo debemos solucionarlo entre todos” concluyó Aravena Acuña.

“Luego de dos jornadas intensas, estamos convencidos de que la convivencia forma parte del espíritu latinoamericano, y que es nuestro deber exportar al mundo este modelo de fraternidad” concluyó Claudio Epelman, Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano.