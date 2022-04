Los refugiados del conflicto en Ucrania se unirán a los sobrevivientes del Holocausto y las delegaciones para la Marcha Internacional de la Vida de este año, el jueves 28 de abril de 2022 en Polonia.

Regresando por primera vez en persona después de una pausa de dos años debido a COVID, la Marcha incluirá esta vez solo ocho sobrevivientes, la mayoría de ellos cree que este año podría ser la última vez que podrán asistir.

Por lo tanto, el tema de la Marcha se centrará en la importancia de pasar la responsabilidad del recuerdo y la educación del Holocausto a la próxima generación, la generación de los nietos de las víctimas y sobrevivientes.

El evento anual, que se lleva a cabo en el Día Nacional de Conmemoración del Holocausto de Israel, conmemora a las víctimas del Holocausto y la aniquilación sistemática por parte de los nazis de más de seis millones de hombres, mujeres y niños judíos. La Marcha de 3,2 kilómetros desde Auschwitz 1 hasta Birkenau concluirá con la ceremonia tradicional celebrada sobre los restos de los crematorios de Auschwitz-Birkenau y contará con la presencia del ex Gran Rabino israelí Yisrael Meir Lau, el cantor de las FDI Shai Abramson, el alcalde de Jerusalén Moshe Lion, sobrevivientes del Holocausto y El cantante israelí Harel Skaat. Se encenderán Antorchas del Recuerdo en memoria de los seis millones de mujeres, niños y hombres judíos que perecieron.

A los sobrevivientes se unirán más de 2000 participantes, tanto judíos como no judíos, de diversos orígenes. Participará una delegación interreligiosa especial del Reino Unido, así como una delegación histórica de los Emiratos Árabes Unidos, encabezada por Eitan Neishlos, descendiente de tercera generación de la sobreviviente del Holocausto Tamar Zisserman. El Sr. Neishlos se ha unido a March of the Living como socio estratégico para liderar un viaje de recuerdo y responsabilidad entre los miembros de la tercera generación.