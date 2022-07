El muy ansiado álbum de Regina Spektor, “Home, before and after”, ya está disponible.

¿Quién es Regina Spektor?

Regina Spektor es sinónimo de la ciudad de Nueva York. La cantante, compositora y pianista ruso-judío-norteamericana obtuvo su propio signo en el Paseo de la Fama del Bronx. Así como el “Día de Regina Spektor” (11 de junio de 2019), proclamado por el Alcalde Bill De Blasio.

La artista nominada al Grammy tuvo su primer éxito comercial con el álbum con certificación de oro en Estados Unidos, Begin to Hope; que incluye los singles “On the Radio”, “Better”, “Samson” y “Fidelity”, que ascendió en el Hot 100 del chart de singles de Billboard.

El quinto álbum de Spektor, Far (2009), y el sexto, What We Saw From the Cheap Seats (2012), debutaron en la tercera posición del Top 200 del chart de álbumes de Billboard. Spektor tocó en la Casa Blanca, en Broadway y en el programa Saturday Night Live y contribuyó en muchos proyectos que abarcan películas, televisión y música, incluyendo The Hamilton Mixtape.

El nuevo proyecto

Antes de la salida del álbum, Spektor compartió “Becoming All Alone”, “Loveology” y “Up The Mountain”

“Home, before and after” es la colección de canciones más diversa y atrevida de Regina Spektor a la fecha. Grabado en Nueva York con la producción de John Congleton y la co-producción de Spektor, el álbum muestra a la artista en su punto más alto de inspiración y fue anticipado por “Becoming All Alone”, una balada surrealista llena de arreglos que cobra vida en la mente del oyente.

En 2019, Spektor completó una exitosa residencia de cinco noches en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway, marcando su debut en ese gran circuito. The Daily Beast calificó a los shows de “extravagantes y estruendosos” y Gothamist declaró que Spektor “deleita en Broadway con un show divertido y alocado”.