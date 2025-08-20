Reporte: líder de ISIS arrestado en operación secreta de Estados Unidos en Siria

El líder del ISIS, Abu Hafs al-Qurashi, fue arrestado este miércoles por fuerzas de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, informaron fuentes en Siria.

Según el informe, al-Qurashi, líder del ISIS desde agosto de 2023, fue arrestado en una aldea de la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.

Esta es una zona cercana a la frontera con Turquía.


La operación estadounidense se llevó a cabo en coordinación y cooperación con los mecanismos internos del nuevo gobierno sirio.

Algunos reportes afirman que un grupo de mujeres francesas acompañaba a al-Qurashi.

Una de las funciones de al-Qurashi es reclutar combatientes extranjeros para las filas de la organización terrorista y facilitar su movimiento por toda Siria.

Si Estados Unidos logró detener a Al-Qurashi, entonces fue un logro significativo para los estadounidenses.

 

