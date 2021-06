Rescatistas mexicanos llegaron a las zona de derrumbe en Surfside, Miami para ayudar en las labores de salvamento y recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio residencial de 12 pisos que colapsó en la madrugada del pasado jueves. Las autoridades siguen realizando esfuerzos para tener un conteo del total de personas que se encontraban en el edificio que colapsó, sin embargo, todavía no hay una cifra clara. Lo que se sabe es que el conteo de personas muertas ya asciende a 9 mientras que hay otras 159 que no han podido ser localizadas por sus familiares.

El alcalde de Miami, Charles Burket, confirmó la llegada de los rescatistas mexicanos, aunque no aclaró la cantidad de personas que conforman el grupo. Esto en entrevista con la televisora de noticias estadounidense ABC.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó el día de ayer a través de su cuenta de Twitter que “México ofrece su solidaridad y apoyo en todo lo necesario para las labores de los cuerpos de rescate”. Además, mandó “Nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por el derrumbe en Surfside, Florida.”

Hoy se confirma la llegada de los rescatistas, quienes contribuirán en los esfuerzos por salvar la mayor cantidad de vidas. Según los expertos que se encuentran en la zona, pese a que ya han pasado 4 días desde el colapso, todavía hay posibilidades de encontrar personas con vida debajo de los escombros. Sin embargo, las labores de rescate han sido lentas, por lo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró emergencia en el estado de Florida, para destinar más recursos desde el gobierno federal para complementar con los esfuerzos del local.

“La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre”, fueron las palabras con las que la Casa Blanca anunció la decisión tomada desde la oficina del presidente estadounidense.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana aclaró que hasta el momento no hay presencia de nacionales entre las víctimas del derrumbe. Sin embargo, sí se cuentan 18 ciudadanos latinoamericanos, provenientes de Uruguay, Argentina y Paraguay. Además, también hay víctimas de la comunidad judía de Florida, por lo que también destaca la presencia de 10 expertos enviados desde Israel para apoyar en las labores de rescate.

A view of a partially collapsed residential building as the emergency crews continue search and rescue operations for survivors, in Surfside, near Miami Beach, Florida, U.S. June 27, 2021. REUTERS/Marco Bello