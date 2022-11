— Dos bombas explotaron en las paradas de autobús de Jerusalén esta mañana, una cerca de la Estación Central de Autobuses y la otra en Ramot. En ambos casos fueron durante la hora pico de la mañana, cargados con clavos, pernos y cojinetes de bolas, y envenenados.

— La primera explosión, que ocurrió poco después de las 7 a. m. en Givat Shaul, hirió al menos a 19 personas (he visto hasta 31 reportadas), incluidas dos de gravedad y otras cuatro de gravedad, y una víctima mortal. La bolsa la dejó una persona en una bicicleta eléctrica.

— La segunda explosión cerca de la intersección de Ramot ocurrió unos minutos después de la primera, 3 personas con heridas leves. La bomba se colocó en una bolsa en un “toos-toos” (una vespa – motoneta).

— La víctima mortal fue un chico de ieshivá de 16 años de Canadá que se dirigía a una ieshivá en la que estudiaba en Moshav Beit Meir. Su funeral ya se ha realizado, comenzó en Har Nof.

— Hay algunos informes de una tercera bomba encontrada y desarmada por la policía, pero esto no está confirmado.

— La ciudad palestina de Jenin es un destino frecuente de compras y restaurantes económicos para ciudadanos árabes israelíes y drusos. Aparentemente, una familia israelí drusa que estaba de visita sufrió un grave accidente automovilístico, y su hijo (de 17 o 18 años) fue llevado al hospital local y operado, y se recuperó con soporte vital o murió después de la operación (informes contradictorios).

– 20 palestinos armados ingresaron al hospital, lo desconectaron del soporte vital y lo mataron (según su tío, otros informes dicen que ya estaba muerto por el accidente) y huyeron con el cuerpo (teóricamente para cambiarlo por terroristas encarcelados).

— La comunidad drusa ha (supuestamente) amenazado en Twitter con responder contra los trabajadores palestinos locales en sus ciudades. También hay informes de una marcha de drusos al puesto de control de Jenin-Israel, donde probablemente bloquearán el puesto de control (deteniendo el flujo comercial a Jenin). El gobierno israelí ha respondido, el primer ministro interino Lapid “Israel ha demostrado en los últimos meses que no hay lugar ni terrorista al que no sepa cómo llegar, desde la Ciudad Vieja de Nablus, el campo de refugiados en Jenin, hasta arenas cercanas y lejos. Si no se devuelve el cuerpo de Tiran, los secuestradores pagarán un alto precio”.