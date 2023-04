Reunámonos en este momento significativo para celebrar todo lo que hemos construido juntos Mensaje del Presidente de Israel Isaac Herzog

Shalom, queridos amigos de todo el mundo.

Israel cumple 75 años de independencia. Tenemos la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar con gratitud sobre el milagro que es nuestro estado judío y democrático. Por supuesto, este momento de celebración llega en el momento del ajuste de cuentas que llamamos Heshbon Nefesh para el estado de Israel y el pueblo judío en general.

Al igual que muchas sociedades democráticas en todo el mundo, nuestro colectivo dentro de Israel, y entre Israel y las comunidades judías globales se han enfrentado a preguntas reales sobre quiénes somos y qué desearíamos para nuestro amado país, por supuesto, no debemos olvidar que haciéndonos preguntas, sobre nuestra identidad y nuestro propósito común es en realidad un regalo tener un país para formar juntos, para compartir juntos, para discutir; incluso fue un sueño lejano no hace mucho tiempo y es una bendición que no debemos dar por sentada.

Queridos amigos, estos tiempos turbulentos están destacando cuánto hemos construido en este país durante los últimos 75 años y cuán precioso es para tantos, destacando la profunda importancia para millones de personas dentro de Israel y más allá, para quienes se preocupan por los asuntos profundos del país, y es precisamente esa cualidad de cariño profundo lo que ha ayudado a nuestro pueblo a sobrevivir con millones de personas dentro de Israel y más allá para responder a asuntos profundos, y es solo esa cualidad de cariño profundo lo que ha ayudado a nuestro pueblo a sobrevivir y prosperar durante milenios.

Queridos amigos, reunámonos en este momento significativo para celebrar todo lo que hemos construido juntos y todo lo que aún tenemos por construir.

Que todos tengamos un maravilloso Día de la Independencia para el estado de Israel.

Mis mejores deseos para todos desde la Residencia Presidencial