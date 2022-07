En el corazón de la revolución: Un Pase Mensual Ilimitado Nacional

A partir del 01.08.22, un pase mensual ilimitado a nivel nacional estará disponible para todos los pasajeros del transporte público en Israel, lo que permitirá viajar en todos los autobuses públicos de todo el país, sin limitaciones, por una tarifa mensual fija de solo NIS 225 . El pase también es válido para viajes ilimitados en el tren ligero de Jerusalén, el cable expreso de Haifa, el sistema de tránsito rápido de autobuses Metronit y el funicular subterráneo de Carmelit. Los viajes en

tren agregarán un cierto costo por boleto, en función de la distancia recorrida.

Un Pase Mensual Ilimitado Regional

Quienes vivan en el Negev y Galilea, y en cualquier otra región que no forme parte de las tres áreas metropolitanas más grandes del país ( área 1 en el mapa ), podrán comprar un pase con descuento; el Pase mensual ilimitado regional, que permite viajes ilimitados de hasta 40 km dentro de la región, a un costo fijo de solo NIS 99 .

De hecho, todos los descuentos locales anteriores ahora se convertirán de un descuento de un solo viaje a un pase mensual ilimitado regional especialmente valioso.

¡Más descuentos permanentes y viajes gratis para mayores de 75 años!

¡Por primera vez en la historia, los pasajeros mayores de 75 años viajarán gratis en el transporte público a todas partes! El resto de personas de la tercera edad seguirán disfrutando de un 50% de descuento.

Descuentos permanentes más amplios también para niños y adolescentes

Por primera vez, los niños de 5 a 18 años podrán comprar un pase mensual ilimitado con un descuento del 50 %, lo que significa que un pase mensual ilimitado a nivel nacional les costaría solo 112,5 NIS y un pase mensual ilimitado regional solo 49,5 NIS.

Descuentos permanentes más amplios para personas discapacitadas y elegibles para los beneficios del Seguro Nacional

El descuento para las personas con discapacidad y las personas con derecho a apoyo a la renta se ampliará del 33% al 50% por viaje.

Hacer que las tarifas del transporte público sean fáciles y sencillas

Los costos de los viajes en transporte público se actualizarán y uniformizarán en todo el país, por lo que a partir de ahora sabrás el costo exacto de cada viaje que realices, en base a esta sencilla tabla de distancias .

Cuanto más viajes, menor será el costo

Con el nuevo esquema, quienes utilicen regularmente el transporte público disfrutarán de viajes ilimitados a precios reducidos. A partir de ahora podrás viajar por todo el país, sin limitaciones, por un precio único.

Una aplicación inteligente para viajes ilimitados

Con el nuevo esquema, puede pagar a través de las aplicaciones de pago y estar seguro de que siempre pagará el precio más bajo posible. La aplicación se asegurará de que obtengas el mejor precio, sea cual sea la opción que elijas. Todo lo que necesitas hacer es embarcarte y seguir tu camino.

Preguntas y respuestas

¿Cómo sé de antemano qué billete comprar?

¡Es muy simple! Aquellos que viajan regularmente, al menos 3-4 veces por semana, pueden comprar un “Pase Ilimitado Nacional” o “Pase Ilimitado Regional” y viajar sin preocupaciones todo el mes.

Aquellos que viajan menos pueden usar nuestra calculadora y entender qué boleto es el mejor valor, o incluso más simple, ¡usar las aplicaciones de pago (y no Rav-Kav) y obtener siempre el mejor precio! Por ejemplo, si te subes a un autobús por tercera vez hoy, pagarás solo la diferencia de precio de un pase diario. ¿Ha realizado ya 20 viajes en las periferias? Nos aseguramos de ofrecerle las tarifas más bajas posibles para adaptarse a su uso personal.

¿Realmente puedo ir a cualquier parte del país por un precio con un “Pase nacional ilimitado”?

La nueva modalidad, basada en la tarjeta “Pase Nacional Ilimitado”, permite viajar a cualquier parte del país por un solo precio; en autobús, en el tren ligero en Jerusalén (y pronto en Gush Dan), y en Haifa, en teleférico, en el Carmelit y en el Metro. El plan ‘One Way’ te permite viajar por todo el país, y hace que te resulte más rentable viajar en transporte público.

Antes del cambio, nos hacíamos demasiadas preguntas: ¿Cuánto cuesta ir a visitar a la familia en Haifa? ¿Cuánto cuesta viajar para ver una película en una ciudad cercana? ‘One Way’ pone fin a tantas preguntas y cálculos. ¡Simplemente vale la pena viajar más!

Para los residentes de ciudades y pueblos fuera de las metrópolis de Jerusalén/Tel Aviv/Haifa, ofrecemos un “Pase regional ilimitado”. Esta tarjeta permite específicamente a aquellos que viven en áreas más remotas viajar más lejos y pagar menos. Este descuento en zonas regionales sustituye a decenas de descuentos históricos, que se limitaban a viajes locales, y que muchas veces eran diferentes de una ciudad a otra, incluso en ciudades cercanas. Ahora, existe ‘One Way’ para ir más lejos, en Galilea y Negev, Golan y Arava, al bajo precio de solo 99 NIS por mes, y solo NIS 49.5 para menores y personas mayores.

¿Cómo sabemos qué localidad es elegible para ser incluida en el “Pase Regional Ilimitado” con descuento?

Se ofrece una suscripción mensual ilimitada regional en todas las localidades fuera de las tres principales áreas metropolitanas de Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, en base a los mapas ya establecidos en horarios y planes anteriores.

Espera, ¿cuánto voy a pagar a partir de ahora?

Depende de tus viajes regulares, pero si tomas autobuses, no pagarás más de 225 NIS al mes. Si viaja en autobuses locales fuera de las tres áreas metropolitanas, no pagará más de 99 NIS por mes. Adultos mayores y menores pagan la mitad de precio por todos los abonos mensuales ilimitados. En cualquier caso, aquí mismo en la página puedes obtener un cálculo exacto del coste de tus nuevos viajes ‘One Way’.

¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué estaba mal antes?

Antes del cambio, nuestra libertad de movimiento en el transporte público estaba limitada, por decir lo menos.

Sí, podrías subirte a un autobús desde Haifa e ir a Bat Yam. Podrías subirte a un autobús en Modiin y llegar a Nakhot, pero ¿cuánto costaría el viaje? Es una pregunta que incluso los operadores de transporte público no siempre podían responder. La incapacidad para planificar un viaje, para comprender cuánto costaría y cómo afectaría mis gastos mensuales en transporte público, todas estas preguntas nos dificultaron depender del transporte público de manera regular.

Si en el pasado necesitábamos sopesar si ir o no a visitar a la familia en Haifa, o ver una película en una ciudad cercana con amigos, la revolución ‘One Way’ pone fin a todos esos cálculos y preguntas. De ahora en adelante, todo lo que cualquier residente del país debe preguntarse es, ¿hacia dónde vamos hoy?

¿Por qué Israel Railways es más caro?

Viajar en tren siempre ha sido más caro que tomar un autobús, porque el tren es más caro de operar y también brinda una experiencia de viaje más cómoda y rápida. El nuevo método no puede comparar de manera factible los precios de los autobuses y los trenes. La mayoría de las personas que toman el tren todos los días encontrarán que el nuevo método también reduce los precios de sus boletos de tren. Al usar un “Pase nacional ilimitado” que incluye viajar en los ferrocarriles de Israel, ¡los costos del transporte público son aún más atractivos!

¿Por qué se canceló mi descuento por valor acumulado?

Se mantiene el descuento por valor acumulado para los elegibles; jóvenes hasta los 18 años, estudiantes, personas mayores hasta los 75 años (a partir de los 75 los viajes son gratuitos), e incluso se extiende a los beneficiarios de la Seguridad Social, del 33% al 50%.

El antiguo método de descuentos por valor acumulado se ofreció temporalmente al público en general, con el fin de implementar mejor la tarjeta Rav-Kav, hace más de una década. Con el fin de mejorar el sistema de transporte público en Israel y permitir descuentos significativos para aquellos que usan el transporte público de forma continua, los descuentos se redistribuyeron para que, en la práctica, aquellos que usan el transporte público con regularidad puedan esperar ver un mayor ahorro en sus gastos de viaje! Los descuentos anteriores se trasladaron a los abonos mensuales, con el fin de ampliar los descuentos para personas mayores, niños y personas con discapacidad.

¿No se suponía que los precios iban a subir?

Es cierto que nos enfrentamos a un posible aumento de precios de alrededor del 9% en todos los transportes y tarifas de viajes, pero con el acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, el programa ‘One Way’ elimina la necesidad de un aumento general de precios, gracias. a la certidumbre fiscal que crea para la presupuestación del transporte público.

¿Habrá algún otro cambio antes de que entre en vigor el plan “One-Way”?

Sí. A partir de ahora, no es posible comprar boletos con tarjeta perforada ni abonos juveniles anuales. Estos boletos no estarán en uso a partir de agosto y queremos ahorrarle la molestia de manejar recibos y reembolsos o convertirlos en “Valor acumulado” (dinero cargado en la tarjeta Rav-Kav).

Sin embargo, todavía es posible comprar y utilizar el “Valor acumulado” (dinero cargado en la tarjeta Rav-Kav). El “Valor Acumulado” se mantendrá en uso luego del inicio del plan “One-Way”.

Tenga en cuenta que a partir del 1 de julio, las suscripciones mensuales flexibles o los boletos de suscripción semanal no estarán disponibles. ¿Por qué? Porque no será posible utilizar los antiguos billetes de abono después de que One-Way entre en vigor. Por lo tanto, para no pagar una suscripción que no utilizará durante todo el período, dicha venta de boletos cesará a partir del 1 de julio.

Estudiantes, tengan en cuenta que sus contratos seguirán vigentes después de la introducción de One-Way. Lo mismo se aplica a los contratos del segundo semestre, que se compraron antes del 10 de mayo de 2022. Los nuevos contratos de estudiantes estarán a la venta antes del próximo año académico.

¿Cómo afecta “One-Way” a los residentes de Eilat?

Los residentes de Eilat disfrutarán de un pase regional ilimitado que permite viajar en autobuses, hasta 40 km de Eilat (la zona de libre comercio), a un costo mensual de solo NIS 84.60. Esta es una reducción significativa de casi 30 NIS, en comparación con la suscripción de pase gratuito mensual que existe actualmente para los residentes de Eilat (113,5 NIS). Los niños y adolescentes hasta los 18 años, los adultos mayores y los beneficiarios del Seguro Nacional podrán comprar su pase de autobús ilimitado de ida a mitad de precio, a un costo de solo NIS 42.3.

Además, por primera vez, los residentes de Eilat podrán disfrutar de un pase de autobús mensual ilimitado a nivel nacional por solo 225 NIS. El pase One-Way permitirá viajar desde Eilat a Be’er Sheva, y desde allí al resto del país, en autobuses, en tren ligero, en Metro y en teleférico en Haifa. El pase de ida refleja un descuento significativo para los pasajeros que hasta ahora han tenido que pagar varios viajes, ya que no había suscripción de autobús disponible entre Eilat y Be’er Sheva y el resto del país. Los ciudadanos de la tercera edad y los beneficiarios del Seguro Nacional podrán comprar el boleto de ida con un descuento del 50%, a un costo de solo NIS 112.50.

Además, los residentes de Eilat podrán disfrutar de una suscripción One-Way, incluido el tren, a un costo de solo NIS 610. Este boleto permitirá viajes ilimitados por todo el país, en todos los medios de transporte público; en autobús y trenes, en tren ligero, metro y teleférico, hacia y desde Eilat y cualquier otro destino en Israel. Los niños, adolescentes, adultos mayores y beneficiarios del Seguro Nacional podrán comprar el mismo Pase Mensual Nacional Ilimitado a mitad de precio, a un costo de solo NIS 305.

Un viaje sencillo entre Eilat y Be’er Sheva costará solo 27 NIS, y un viaje al centro del país será posible por el precio de 68,5 NIS, como es costumbre hoy en día. Aquellos interesados en continuar su viaje podrán comprar una suscripción National Daily Pass por 74 NIS y disfrutar de viajes ilimitados desde Eilat al resto del país. Este pase diario permite viajar el mismo día de ida y vuelta.

¿Qué ha cambiado para mí como estudiante debido al nuevo plan One-Way?

Los descuentos que existen actualmente para estudiantes no han cambiado y puedes disfrutar de los mismos descuentos en una variedad de planes de suscripción altamente lucrativos. Como se mencionó anteriormente, continúan vigentes los descuentos existentes, del 33% sobre la tarifa individual por alumno.

Si compras un pase de bus anual o semestral, tendrás derecho a un 50% de descuento.

Tenga en cuenta que sus contratos actuales estarán vigentes incluso después de que se introduzca la reforma. Lo mismo se aplica a cualquier contrato de segundo semestre, comprado antes del 10 de mayo de 2022.

Los nuevos contratos de estudiantes estarán a la venta antes del próximo año académico.

Traducido del aviso original publicado por el Ministerio de transporte

https://pti.org.il/derekh-shava