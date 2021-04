Roger Waters volvió este martes a pedir la suspensión los equipos de fútbol israelíes de la FIFA y de la UEFA, en medio de la campaña de boicot contra Israel que impulsa el ex bajista de Pink Floyd.

“Para poner en marcha nuestra Campaña para suspender a los equipos israelíes de FIFA y UEFA, animaría a todos los jugadores de la EPL (Primera División de Inglaterra) y a todos los aficionados del fútbol a ver ‘LA OCUPACIÓN DE LA MENTE AMERICANA’”, escribió.

To Kick Off our Campaign to SUSPEND ISRAELI TEAMS from @FIFAcom and @UEFA, I would encourage all EPL players and all football ⚽️ fans to watch “THE OCCUPATION OF THE AMERICAN MIND”.

Love

R.https://t.co/rPQw2j4j5X

— Roger Waters (@rogerwaters) April 11, 2021