“Rose”: la voz de una mujer judía que revive en los escenarios de Campeche

La memoria y la resiliencia se hacen teatro. La Compañía Nacional de Teatro (CNT) llega a Campeche con una programación especial del 4 al 7 de septiembre, y entre sus presentaciones destaca “Rose”, un monólogo profundamente conmovedor que da vida a la historia de una mujer judía que sobrevivió al Holocausto.

Esta obra —que se presentará el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre a las 18:30 horas en el Teatro Juan de la Cabada— no es solo una pieza artística, sino un testimonio escénico que conecta al público con la fuerza, las pérdidas y la esperanza de quienes vivieron uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.

“Rose” nos recuerda la importancia de escuchar las voces que el tiempo intenta silenciar y de transmitir a las nuevas generaciones la historia de la comunidad judía, su dolor, pero también su capacidad de reconstruirse y seguir adelante.

La gira de la CNT se completa con otras dos obras —Aleteo y El Anti palomas— además de talleres especializados que buscan fortalecer la profesionalización del sector teatral campechano. Sin embargo, el corazón de esta programación late con la presencia de “Rose”, una invitación a sentir, reflexionar y mantener viva la memoria.

Todas las funciones y talleres serán de entrada libre, reafirmando el compromiso de llevar el arte y la cultura a más públicos.

• Tres obras y cuatro funciones de alta calidad se presentarán con entrada libre, del 4 al 7 de septiembre

• Tres talleres especializados fortalecerán la profesionalización del sector teatral campechano