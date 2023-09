Rosh Hashaná comienza este fin de semana. Qué saber sobre las fiestas.

Las Fiestas Mayores judías comienzan pronto, y la primera de las festividades más importantes de la fe caerá este fin de semana.

Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, comienza al atardecer del viernes 15 de septiembre y finaliza la tarde del domingo 17 de septiembre.

La festividad marca el inicio de las Fiestas Mayores judías, que conducen a Yom Kippur, el día judío de la expiación, que comienza en la tarde del 24 de septiembre.

Esto es lo que debe saber sobre las fiestas:

¿Qué es Rosh Hashaná?

Rosh Hashaná (también escrito Rosh Hashaná) representa el comienzo del Año Nuevo judío y, traducido del hebreo, significa “cabeza” del año. Se conmemora con oraciones especiales, comidas, reuniones y más.

“Estos son momentos en los que nos reunimos como comunidad, en los que nos tomamos el tiempo para pensar en nosotros mismos como individuos, pero también en las formas en que podemos ayudar a los demás”, dijo el rabino Rob Gleisser, educador judío senior reformista Peter J. Rubinstein en la Penn State Hillel, dijo a USA TODAY. “Piense en las formas en que queremos crear una comunidad segura, una comunidad acogedora, una comunidad cálida y luego poder enriquecer el mundo que nos rodea después de tener esos momentos de introspección”.

¿Cuándo es Rosh Hashaná?

Rosh Hashaná ocurre en otoño, el primer y segundo día del mes judío de Tishrei. Esto es del 15 al 17 de septiembre de este año.

La celebración del año nuevo es la única festividad judía que dura dos días tanto dentro como fuera de Israel. Se llama yoma arichta, que se traduce como “un día largo”, porque la celebración de 48 horas puede considerarse como un día extendido.

¿Por qué se celebra Rosh Hashaná?

Rosh Hashaná a menudo se trata como un momento para reflexionar sobre el año anterior y centrarse en las esperanzas para el próximo año, según Jordan Rosenblum, profesor Belzer de judaísmo clásico y profesor Max y Frieda Weinstein-Bascom de estudios judíos en la Universidad de Wisconsin. -Madison.

“Es el comienzo del calendario judío y, como todos los años nuevos que hay, es un momento para hacer un balance, ¿verdad? ¿Qué quiero mejorar? Ya sabes, el equivalente a apuntarse al gimnasio en enero”, dijo.

¿Cómo se celebra Rosh Hashaná?

Muchos judíos asistirán a servicios en sinagogas y otros espacios de adoración en Rosh Hashaná. Las congregaciones judías recitarán oraciones y canciones especiales para celebrar el nuevo año.

Algunos judíos también pueden orar cerca de una masa de agua en una ceremonia de Tashlich, además de arrojar trozos de pan u otros alimentos al agua para simbolizar la expulsión de los pecados.

¿Cuáles son algunos alimentos tradicionales de Rosh Hashaná?

Muchos judíos se reunirán con amigos y familiares para comer comidas especiales y celebrar conmemoraciones:

Algunos judíos comen manzanas y miel juntas para representar un dulce año nuevo. La gente también puede comer jalá, un pan trenzado, en una barra redonda para representar un ciclo del año. Las semillas de granada también representan las 613 mitzvot, o mandamientos, que se citan en la Torá, el libro sagrado judío.

¿Está bien decir ‘Feliz Rosh Hashaná’?

Sí, feliz Rosh Hashaná o feliz año nuevo son saludos apropiados si hablas con amigos, familiares, compañeros de trabajo o de clase judíos durante la festividad. También puedes decir “Shanah tovah”, que significa buen año en hebreo.

“Feliz Año Nuevo es genial”, dijo Gleisser. “Feliz Rosh Hashaná, es algo hermoso que decir”.

¿Qué son los días de asombro?

El período de 10 días que comienza con Rosh Hashaná y concluye con Yom Kipur a veces se conoce como los Días de Temor o los 10 Días de Teshuvá.

“Espiritualmente, dicen que en Rosh Hashaná está escrito, y en Yom Kipur está sellado, la idea es que todo lo que sucederá en el año venidero, el escenario está preparado durante este tiempo entre Rosh Hashaná y Yom Kipur”. Danielle Kranjec, vicepresidenta asociada de educación judía de Hillel International, dijo a USA TODAY.

Algunas comunidades judías tocarán un Shofar, un cuerno de carnero curvo, para observar Rosh Hashaná y concluir Yom Kipur.

¿Qué es Yom Kipur?

Yom Kipur, o Día de la Expiación, es el día más sagrado del año en el judaísmo.

Es cuando los judíos reflexionan sobre los pecados o malas acciones del año anterior. Muchos judíos asisten a servicios en sinagogas u otras congregaciones, recitando oraciones especiales y cantando canciones especiales.

Algunos judíos también pueden disculparse ante sus amigos y seres queridos.

¿Cuándo es Yom Kipur? ¿Cuánto dura?

Este año, Yom Kipur comienza al atardecer del domingo 24 de septiembre y termina al anochecer del lunes 25 de septiembre.

¿Por qué los judíos ayunan en Yom Kipur?

Una de las tradiciones más comunes de Yom Kipur es ayunar durante 25 horas, sin comer ni beber desde la noche que comienza Yom Kipur hasta la noche en que termina.

Algunos judíos también evitan otras acciones, como bañarse, maquillarse, usar zapatos de cuero o tener relaciones sexuales durante la festividad.

¿De qué otra manera se observa Yom Kipur?

Muchas familias y comunidades judías se reunirán antes de que comience Yom Kipur y después de que termine para tener comidas festivas, prepararse para ayunar y luego romper el ayuno juntos.

¿Es apropiado decir “Feliz Yom Kipur”?

No, decir “Feliz Yom Kipur” a sus seres queridos judíos no tiene el tono adecuado, ya que la festividad no suele ser alegre. Lo mejor es decir “Que tengas un Yom Kipur significativo” o “Que tengas un buen Yom Kipur”.