Rubio visitará Israel a partir del jueves

Por:
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegará a Israel el jueves, según informó una portavoz del gobierno israelí, anunciando la tercera visita de un alto funcionario de Washington esta semana.

Mientras el vicepresidente J. D. Vance y el enviado especial Steve Witkoff ya se encontraban en el país promoviendo el plan para poner fin a la guerra en Gaza, Shosh Bedrosian informó a la prensa que Rubio se reuniría con el primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes.

“Este es el tercer viaje del secretario de Estado a Israel desde mediados de septiembre, lo que demuestra aún más la estrecha relación que mantienen Israel y Estados Unidos al conmemorar este momento histórico”, declaró.


