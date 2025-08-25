Saar se reunirá el miércoles con Rubio en Washington

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, viajará este domingo rumbo a EE.UU. para una visita diplomática, donde se reunirá con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

“El encuentro tendrá lugar el miércoles en el Departamento de Estado de EE.UU., en Washington. Esta será su segunda reunión, tras la que mantuvieron en febrero pasado durante la visita del secretario de Estado a Israel”, detalló Exteriores en un comunicado.

Está previsto que Saar se reúna también con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo, además de con miembros de la Conferencia de Presidentes (la organización que agrupa a 50 organizaciones judías en EE. UU.) y los líderes del grupo de presión proisraelí AIPAC.

Su visita tendrá lugar mientras sigue en aumento la presión internacional por un alto al fuego en Gaza.

Además, en la arena interna, hay también convocada una manifestación nacional en Israel el martes a favor de un acuerdo que libere a los 50 rehenes, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no haya respondido al último borrador, aceptado por Hamás, para un alto el fuego.