Saar se reunirá el miércoles con Rubio en Washington

Por:
- - Fuente: Aurora | Visto 164 veces

 El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, viajará este domingo rumbo a EE.UU. para una visita diplomática, donde se reunirá con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

“El encuentro tendrá lugar el miércoles en el Departamento de Estado de EE.UU., en Washington. Esta será su segunda reunión, tras la que mantuvieron en febrero pasado durante la visita del secretario de Estado a Israel”, detalló Exteriores en un comunicado.

Está previsto que Saar se reúna también con la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo, además de con miembros de la Conferencia de Presidentes (la organización que agrupa a 50 organizaciones judías en EE. UU.) y los líderes del grupo de presión proisraelí AIPAC.


Su visita tendrá lugar mientras sigue en aumento la presión internacional por un alto al fuego en Gaza.

Además, en la arena interna, hay también convocada una manifestación nacional en Israel el martes a favor de un acuerdo que libere a los 50 rehenes, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no haya respondido al último borrador, aceptado por Hamás, para un alto el fuego.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Netanyahu dijo que Israel retirará tropas del Líbano si Beir...
Judaísmo Hoy. Del pasado kosher en México al presente de Isr...
La amistad de El Salvador con Israel
Netanyahu: Israel tiene «trabajo por hacer» para ganarse el ...