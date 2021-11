Cientos de personas se unieron ayer a una marcha de extrema derecha en la ciudad de Kalisz, en la que los participantes corearon “Muerte a los judíos” y quemaron una copia de un famoso documento histórico que otorgaba a los judíos el derecho a establecerse en Polonia.

Sus acciones han sido criticadas por el alcalde, quien ha notificado a los fiscales de un posible delito y ha transmitido grabaciones policiales del hecho. El organizador de la marcha, una figura extremista con opiniones pro-rusas, ya está siendo investigado por las autoridades por su comportamiento provocador.

El evento tuvo lugar el Día de la Independencia de Polonia, pero no estuvo relacionado con la marcha nacionalista mucho más grande que pasó por Varsovia.

En Kalisz, una ciudad de 100.000 habitantes en el centro de Polonia, los participantes marcharon hacia la histórica plaza del mercado coreando "muerte a los enemigos de la patria", informó el sitio web de noticias local Nasze Miasto.

Luego, frente al ayuntamiento, miembros de la multitud gritaron "muerte a los judíos" mientras se quemaba una copia del Estatuto de Kalisz . Este último documento, publicado en el siglo XIII, otorgó a los judíos protección y derechos legales en Polonia en un momento en que enfrentaban persecución en otras partes de Europa.

Luego, la multitud coreaba "esto es Polonia, no Polin", refiriéndose al nombre hebreo de Polonia. Los nacionalistas polacos suelen utilizar el lema para sugerir que se debe eliminar la supuesta influencia judía sobre Polonia.

Przyjechać do Kalisza, by na Głównym Rynku, wśród nienawistnych okrzyków spalić "Statut Kaliski" - świadectwo wielowiekowej tradycji tolerancji i otwartości, to jak napluć w twarz wszystkim kaliszanom. Gdzie były władze miasta? pic.twitter.com/uV4dsE7jX3

“LGBT, pederastas y sionistas son los enemigos de Polonia”, declaró el organizador de la marcha, Aleksander Jabłoński, citado por Onet. Durante su discurso también criticó las vacunas Covid.

"La gente de habla polaca de Israel está trabajando contra la nación polaca bajo nombres ocultos", dijo otro orador, Piotr Rybak, una figura de extrema derecha que fue condenada anteriormente por quemar una efigie judía en público. "Ahuyentaremos a esta turba a Israel, como en 1968".

El último comentario fue una referencia a las purgas en la Polonia comunista que vio a miles de judíos expulsados ​​del país a fines de la década de 1960.

"Jews are behind the pandemic," chanted the crowd at an anti-vaccine protest in Poland.

Separately, the far-right Confederation party, which sits in parliament, shared a video of a supporter saying she “does not want Jewry” in Poland https://t.co/XzqIDGzQU3

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) July 19, 2021