Se lanzaron los “Acuerdos de Isaac” para fomentar la cooperación entre Israel y Latinoamérica, con el apoyo de Javier Milei

“AFOIA es un vehículo para promover la audaz visión de Milei y alentar a otros líderes latinoamericanos a apoyar a Israel, enfrentar el antisemitismo y rechazar las ideologías terroristas que amenazan nuestros valores y libertades compartidos”, añadió Polovets.

El nombre de la iniciativa rinde homenaje a los «Acuerdos de Abraham», que propiciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes a partir de 2020, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Al aceptar el premio el 12 de junio, en Jerusalem, el presidente argentino declaró: “Siento una profunda admiración por Israel, su historia, su pueblo y su espíritu inquebrantable. Me honra que la Fundación Premio Génesis haya decidido reconocer la sólida relación de nuestro país con Israel. Confío en que este gesto inspire un diálogo y una cooperación más profundos en toda la región, basados en valores compartidos como la libertad, la democracia y el respeto mutuo”.

La Argentina, bajo el liderazgo de Milei, mantiene estrechos vínculos con Israel, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Bolivia y Colombia, que rompieron relaciones con Jerusalem, y otros que retiraron a sus embajadores.

Según el comunicado de la Fundación, el foco estará inicialmente puesto en Uruguay, Panamá y Costa Rica, que podrán beneficiarse significativamente con la experiencia israelí en tecnología del agua, agricultura, ciberdefensa, tecnología financiera, atención médica y energía.

Otro objetivo es alentar a esos gobiernos a trasladar sus embajadas a Jerusalem, declarar organizaciones terroristas a la palestina Hamás y la libanesa Hezbollah y revertir décadas de votos antiisraelíes en la ONU.

Los organizadores de la iniciativa esperan extenderla en 2026 a Brasil, Colombia, Chile y posiblemente El Salvador.