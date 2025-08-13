Se lanzaron los “Acuerdos de Isaac” para fomentar la cooperación entre Israel y Latinoamérica, con el apoyo de Javier Milei

La Fundación Premio Génesis anunció el lanzamiento los Amigos Estadounidenses de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), una organización sin fines de lucro destinada a fomentar la cooperación diplomática, económica y cultural entre Israel y Latinoamérica, que cuenta con el apoyo del presidente argentino, Javier Milei.
“La creación de AFOIA se inspiró en el presidente Milei, quien recibió el Premio Génesis por su firme apoyo a Israel durante uno de los períodos más difíciles de su historia”, declaró Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación.
El mandatario argentino donó el millón de dólares que recibió en Jerusalem al ser galardonado con esa distinción, conocida popularmente como el “Premio Nobel Judío”, para impulsar esta nueva iniciativa.
“AFOIA es un vehículo para promover la audaz visión de Milei y alentar a otros líderes latinoamericanos a apoyar a Israel, enfrentar el antisemitismo y rechazar las ideologías terroristas que amenazan nuestros valores y libertades compartidos”, añadió Polovets.
El nombre de la iniciativa rinde homenaje a los «Acuerdos de Abraham», que propiciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes a partir de 2020, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.
Al aceptar el premio el 12 de junio, en Jerusalem, el presidente argentino declaró: “Siento una profunda admiración por Israel, su historia, su pueblo y su espíritu inquebrantable. Me honra que la Fundación Premio Génesis haya decidido reconocer la sólida relación de nuestro país con Israel. Confío en que este gesto inspire un diálogo y una cooperación más profundos en toda la región, basados en valores compartidos como la libertad, la democracia y el respeto mutuo”.
La Argentina, bajo el liderazgo de Milei, mantiene estrechos vínculos con Israel, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Bolivia y Colombia, que rompieron relaciones con Jerusalem, y otros que retiraron a sus embajadores.
Según el comunicado de la Fundación, el foco estará inicialmente puesto en Uruguay, Panamá y Costa Rica, que podrán beneficiarse significativamente con la experiencia israelí en tecnología del agua, agricultura, ciberdefensa, tecnología financiera, atención médica y energía.
Otro objetivo es alentar a esos gobiernos a trasladar sus embajadas a Jerusalem, declarar organizaciones terroristas a la palestina Hamás y la libanesa Hezbollah y revertir décadas de votos antiisraelíes en la ONU.
Los organizadores de la iniciativa esperan extenderla en 2026 a Brasil, Colombia, Chile y posiblemente El Salvador.
