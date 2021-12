El 27 de marzo del año que viene se cumplirá el trigésimo aniversario del atentado que quebró a toda la sociedad judía en Argentina. Es por ello que la colectividad judía de Santiago realizó plantaciones arbóreas y descubrimiento de una placa en honor a las víctimas y familiares del atentado.

Elena Bumaguin presidente de la Sociedad Judía de Santiago del Estero dialogó con el Multimedio y comentó lo acontecido:

Hemos comenzado a las 8:05, han estado presente el Padre Gregorio Makantasis de la Iglesia Ortodoxa; Pastor Sayegh de la iglesia evangélica; estuvo presente juventud de la iglesia ortodoxa, miembros de la Fedral

Estuvieron miembros de la colectividad como personas no judía. Comenzamos con lo saludos, de la embajadora de Israel en la Argentina, hemos descubierto una placa, también hubo rezos del pastor como de los representantes de las iglesias que acompañaron, como de Alejandro Montero que lo hizo en hebreo y después plantamos dos árboles en la sede y luego nos dirigimos a la plazoleta Güemes en el lugar también se plantó dos ejemplares arbóreos más y de allí fuimos al cementerio de la colectividad donde hicimos la misma actividad y en la plazoleta al frente de la misma también.

En total son 30 árboles en conmemoración de los 30 años que se cumplirán del atentado contra la embajada de Israel.

Nosotros tenemos un grupo interreligioso donde tratamos de acompañarnos entre todos con distintas actividades que llevamos a cabo.

Lo que es importante recalcar que no tan solo fue un atentado solo a la comunidad judía, sino a toda la Argentina, al año siguiente a la AMIA.

El olivo en general es elegido de todas las siendo que es un árbol fuerte y siempre fue plantado por las iglesia católica y evangélica.

Y las victimas todavía no descansan porque mientras no se encuentren los culpables de hecho sus almas no estarán en paz.

Esta actividad concuerda con lo que haremos, de prender la 5ta vela de Janucá que lo que festejamos el pueblo judío que es el prendido de ocho velas y se remite al milagro de que la llama duró 8 días con el poco aceite que se contaba. Y cualquier cosa que suceda durante esos días y no se podía realizar, siempre se dice que es el milagro de Janucá.

Hoy vamos aprender la quinta vela y viene gente de Tucumán por ello y se trata de mantener con las tradiciones dentro de los posibles.