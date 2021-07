¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo? ¿La tecnología y la economía ofrecen nuevos escenarios para cerrar las brechas de género que aún existen? ¿Cúal es la experiencia de Israel en esta materia? ¿Y de Argentina?

La Embajada de Israel en Argentina junto con la Cámara de Comercio Argentino Israelí en cooperación con la consultora Think Thanks lanzan la primera edición de la conferencia “Desafíos y oportunidades para la inclusión económica y tecnológica de las mujeres en Israel y Argentina”, que se llevará a cabo de manera virtual el martes 27 de julio a las 9:45 AM.

El objetivo de la conferencia es propiciar un espacio de diálogo e intercambio entre Israel y Argentina y ofrecer un ámbito de encuentro virtual para abordar estas y más preguntas con un enfoque multisectorial y desde una perspectiva conceptual y pragmática, en la voz de lideresas argentinas e israelíes.

El encuentro se desarrollará de manera virtual el próximo martes a las 9:45 AM (hora Argentina). La participación en sin costo y requiere inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/aMzjGgEzG3JvyAbE9

El evento estará dividido en dos paneles que indagarán sobre los desafíos y oportunidades que existen en esta materia y contará con las palabras inaugurales de la Embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen y la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro.

PANEL 1: DESAFÍOS

María Laura Faría Presidenta de Voces Vitales Conosur/Consultora especializada en empoderamiento de género y de la mujer

“Desafíos en la promoción del liderazgo femenino en la sociedad de cara a la crisis de la COVID-19 y con miras al mundo post pandemia”

Yael Rozenman Emprendedora y líder corporativa/Former Co-Chief Executive Officer de Eatsane (Israel)

“Desafíos que enfrentan las mujeres para emprender e innovar y recursos para abordarlos”

Fabiana Ricagno Fundadora de la organización “Pollera Pantalón”

“Desafíos que enfrentan las mujeres para posicionarse y vincularse en el mundo empresarial y desarrollar todo su potencial de negocios”

Maricel Lungarzo Directora del Banco Comafi

“Desafíos que enfrentan las mujeres en puestos de dirección en el mundo corporativo y herramientas para superarlos”

PANEL 2: OPORTUNIDADES

Cecilia Nicolini Asesora presidencial

“Oportunidades para impulsar la plena participación de las mujeres en la economía desde las políticas públicas”

Andrea Grobocopatel Presidenta de Fundación FLOR

“Oportunidades para el empoderamiento económico y la inclusión financiera de las mujeres”

Judith Levy Product Manager Director en la fintech The Floor (Israel)

“Oportunidades para la inclusión de las mujeres en el sector financiero con el uso de nuevas tecnologías”

Melina Masnatta Directora Global de Learning and Diversity en Globant/Cofundadora de Chicas en Tecnología

“Oportunidades para la inclusión de las mujeres en el mundo tecnológico y su impacto en las organizaciones y la sociedad”