El martes, la Junta de Regentes del Estado de Nueva York realizó una votación crítica para establecer nuevas regulaciones para mantener las escuelas privadas y parroquiales con estándares académicos sustancialmente equivalentes. La votación se produce inmediatamente después de la historia de The New York Times que describe una supuesta falta de supervisión de las escuelas judías jasídicas privadas que aparentemente no brindan una educación secular básica.

La votación no solo decide sobre la autonomía de las escuelas privadas y las escuelas judías religiosas en todo el estado, sino que también decide si el estado puede exigir el plan de estudios en el que las escuelas deben impartir instrucción y cuánto tiempo quedará para las materias religiosas en las escuelas privadas. . El voto conlleva un tremendo grado de seriedad, ya que afecta directamente la supervisión que tendrá el gobierno sobre las Yeshivot, las escuelas diurnas judías y otras instituciones privadas de aprendizaje. El resultado de la decisión tomada por la Junta de Regentes otorga al gobierno plena autoridad para revisar el currículo de las escuelas locales y rechazar el currículo de estudios seculares de una escuela privada. Si las escuelas no cumplen con los criterios que establece el gobierno, es posible que se les retire la financiación.

Las nuevas regulaciones aprobadas por la Junta de Regentes del Estado requerirían que todas las escuelas privadas ofrezcan exámenes de Regentes, estén acreditadas por un organismo de acreditación aprobado o tengan su plan de estudios evaluado y aprobado por la autoridad escolar local, como informó HaModia. El informe también dijo que los niños que asisten a escuelas que no cumplen con estos criterios serían considerados ausentes y sus padres podrían ser multados o eventualmente encarcelados.

“El Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicó recientemente nuevas Regulaciones de Equivalencia Sustancial propuestas para las escuelas no públicas. Estas regulaciones pueden otorgar una autoridad sin precedentes sobre los Yeshivot a los distritos escolares públicos locales, y los requisitos curriculares pueden presentar un serio desafío a la capacidad de muchos Yeshivot de ser mejanej para nuestros hijos de acuerdo con nuestra mesorah”, escribió Agudath Israel of America, una organización ortodoxa sin fines de lucro.

Muchos grupos religiosos han estado afirmando que la elección de qué enseñar es suya, y que los padres eligen pagar la matrícula para que sus hijos asistan a las escuelas privadas, cada uno a su gusto. Los portavoces de Yeshiva también enfatizan que hay muchas escuelas judías ortodoxas modernas con un sólido programa de educación laica que también se verían afectadas negativamente por el fallo del martes de la Junta de Regentes de Nueva York.

Desde hace varios años, el New York Times se ha encargado de investigar las escuelas privadas jasídicas, escribiendo sobre cómo las escuelas están “fracasando por diseño”. The Times ha tomado un puñado de escuelas jasídicas como muestra, culpando a las escuelas privadas en general por el tiempo mínimo invertido en estudios seculares. Un artículo reciente, particularmente despectivo, publicado por los reporteros del Times, Eliza Shapiro y Brian Rosenthal, afirma que las escuelas dedican la mayor parte del día a estudios religiosos, afirmando erróneamente que esto deja a los estudiantes mal equipados para encontrar trabajo y sobresalir en la sociedad.

En respuesta a la denigración acumulada sobre las yeshivas y la calidad de la educación que brindan a sus estudiantes en el artículo del Times, el rabino Chaim Dovid Zwiebel de la organización Agudath Israel (que representa las opiniones de una gran parte de la comunidad judía ortodoxa en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos), recientemente escribió una carta a Shapiro y Rosenthal, los dos escritores del Times que produjeron el artículo en cuestión.

El rabino Zweibel dijo en esta carta: “El momento de este artículo es terrible. Las estadísticas de delitos de odio, específicamente los delitos contra los judíos, están aumentando drásticamente, y la mayoría de estos delitos están dirigidos contra los judíos jasídicos. ¿Es ahora el momento de publicar un artículo importante en el periódico más prestigioso del mundo que describa las escuelas jasídicas y, por extensión, toda la comunidad jasídica, de la manera más negativa imaginable? Obviamente, nadie en su sano juicio acusaría a los periodistas con sus apellidos de ser antisemitas, pero ¿no se da cuenta de cómo un artículo como este impulsará a los antisemitas del mundo a intensificar sus ataques contra los judíos jasídicos?

The Times también cita una prueba estandarizada en lectura y matemáticas, administrada en 2019 a 1000 estudiantes en la Academia Talmúdica Central United, en la que todos los estudiantes reprobaron. The Times intencionalmente omite mencionar cómo les fue a otras escuelas, o cuántas de las escuelas públicas en 37 estados hicieron trampa en la misma prueba estandarizada. The Times continúa destacando la financiación pública que las escuelas jasídicas han recibido a lo largo de los años, diciendo que la financiación debería cesar porque las escuelas supuestamente no brindan una educación adecuada a los estudiantes.

El periódico de izquierda también desacredita a los funcionarios municipales y estatales por no tomar medidas. El artículo sugiere que esto se debe a que temen una reacción violenta de los líderes jasídicos influyentes que dominan entre sus seguidores cuando llega el momento de votar. “Hay una población significativa que ignoras bajo tu propio riesgo”, dijo un consultor político citado por el Times, Evan Stavisky, refiriéndose a la comunidad jasídica. “Son parte del tejido de la política de Nueva York”.

The Times también alega que los estudiantes están siendo “atrapados” en la dependencia y el desempleo, a pesar de que el gobierno ha dotado a las escuelas con generosos fondos de los contribuyentes. El artículo dice que las escuelas de niños jasídicos recaudaron aproximadamente mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Incluso el Times reconoció que “las escuelas reciben mucho menos dinero de los contribuyentes por alumno que las escuelas públicas”.

El artículo concluía que “los estudiantes crecen y apenas pueden mantener a sus propias familias”. Aún así, según los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. realizados esta década, la mayor concentración de desempleo de la ciudad no se encuentra en los barrios jasídicos de la ciudad de Nueva York. Más bien, dichas tasas de desempleo existen en los distritos 14, 15, 16 y 17 en el sur y centro del oeste del Bronx, y en el Distrito 10 en el norte de Manhattan.

Los judíos jasídicos están, en general, empleados en ocupaciones exitosas. El mismo artículo incluso admitió, “seis días a la semana, a menudo antes de que salga el sol, los niños ingresan a las aulas y pasan hasta ocho horas al día estudiando el Talmud y otros textos antiguos”, lo que ilustra claramente que los niños en estas yeshivot están recibiendo un día completo de instrucción. The Times también alega que el castigo corporal es un hecho aceptable en algunas de las escuelas jasídicas. Richard Bamberger, portavoz de las escuelas jasídicas, respondió diciendo que las escuelas “tienen políticas de tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia”.

Hablando con la Voz judía bajo condición de anonimato, un representante de la Asociación Tzedek, una organización con sede en Brooklyn que aboga por la educación judía y otras causas de derechos humanos, dijo el martes que “Todo el artículo del New York Times estaba repleto de innumerables falsedades atroces. y acusaciones sin fundamento. Afirmó que “el Times acusa a las yeshivot de emplear castigos corporales con sus estudiantes y eso es evidentemente falso. No hay absolutamente ninguna veracidad en esta propaganda insidiosa y el Times no proporcionó evidencia concreta para respaldar su afirmación”.

Sobre el tema de la financiación del gobierno para las yeshivot, el representante de la Asociación Tzedek dijo que de los $ 1 mil millones en los últimos cuatro años que han recibido las yeshivot, $ 400 millones de esa cantidad están destinados al programa de almuerzo escolar y $ 30 millones están destinados a padres que calificar para vales escolares. Agregó que el saldo restante es para que las yeshivot cumplan con las pruebas obligatorias del gobierno.

Agregó que, “las yeshivá definitivamente hacen que sus estudiantes tomen los exámenes requeridos por el gobierno y los resultados de las pruebas indican que a los estudiantes de la yeshivá les va mucho mejor de lo que nadie admitiría”.

Un informe en el sitio web Vois Es Nais estimó que los aproximadamente 100 000 estudiantes atendidos en las escuelas privadas obtienen solo $2500 por niño en fondos gubernamentales, en comparación con aproximadamente $28 000 gastados por niño en el sistema de escuelas públicas.

HaModia informó que en un artículo de opinión del New York Sun el miércoles pasado, el asambleísta de Borough Park, Simcha Eichenstein, escribió: “El Times también acusará a las yeshivás jasídicas de alentar a las familias a votar, como si un deber cívico básico fuera escandaloso cuando lo realizan los jasidim. Con la participación electoral en la ciudad de Nueva York en mínimos históricos, solo el 23 por ciento de los votantes elegibles se presentaron en las elecciones de noviembre de 2021, uno pensaría que el Times aplaudiría los esfuerzos para lograr la votación”.

En Twitter para expresar sus puntos de vista la semana pasada sobre este tema candente, el asambleísta Eichenstein también dijo que el artículo del Times era “una repetición lamentable de datos e inexactitudes seleccionados cuidadosamente, vendidos por el mismo grupo obsesionado con los judíos ortodoxos. Lo que está claro es que el NYT no está interesado en el valor positivo de nuestras escuelas, solo difunde mentiras por clics”.

También intervino en este tema la Alianza Rabínica de América/Igud HaRabbonim, una organización que representa a más de 950 rabinos estadounidenses.

En un comunicado enviado a los medios el martes, la RAA dijo que “estas nuevas pautas representan una invasión e intrusión gubernamental inaceptable en la autonomía de nuestras escuelas religiosas. Se debe encomendar a la junta y al comité educativo de cada escuela que determinen el curso de la educación de sus alumnos, de acuerdo con las tradiciones y la filosofía de su comunidad y cuerpo de padres”.

El presidente del Presidium de la RAA, el rabino Yaakov Klass, declaró que “quizás el problema más importante que enfrenta actualmente la comunidad judía de la ciudad de Nueva York es la libertad de educar a nuestros hijos en un entorno de ieshivá adecuado que los capacite para ser buenos estadounidenses y al mismo tiempo les enseña a permanecer fieles a nuestra fe y tradiciones. El sistema educativo de Yeshiva ha producido generaciones de neoyorquinos productivos, leales, ingeniosos y respetuosos que han contribuido en gran medida al crecimiento de la grandeza económica, cívica y cultural de la ciudad. El vasto y diverso sistema Yeshiva de la ciudad de Nueva York actualmente está prosperando, ya que ofrece a los padres una variedad de escuelas que se adaptan a las necesidades únicas de cada niño. Nunca en la historia un padre judío ha tenido tantas opciones escolares como en la ciudad de Nueva York hoy”.

El vicepresidente ejecutivo de la RAA, el rabino Mendy Mirocznik, señaló que “el importante muro de separación entre el estado y la religión se está rompiendo de la manera más atroz, como lo demuestran las pautas draconianas emitidas por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York”.

La declaración de la RAA continuó diciendo: “Este país se estableció debido, en parte, al deseo de vivir y criar a los hijos de acuerdo con la religión de uno. La constitución protege el derecho de un ciudadano a criar y educar a su hijo de la manera religiosa que considere adecuada.

Las escuelas judías han hecho un trabajo sobresaliente en la educación de los niños de la comunidad. Además del extenso contenido judaico y los estudios seculares básicos, estas escuelas enseñan pensamiento crítico, lógica, habilidades textuales y valores tradicionales, habilidades que son cruciales para convertirse en ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Los numerosos graduados del sistema educativo judío y sus múltiples logros, en los EE. UU. y en el extranjero, dan fe de la alta calidad de la educación judía.

La Alianza Rabínica de América apoya total e inequívocamente todas las acciones que están tomando los líderes comunitarios que apoyan la libertad religiosa y la educación judía para combatir los edictos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York que invaden la separación de religión y gobierno.

La Alianza Rabínica de América hace un llamado al Departamento de Educación del Estado de Nueva York para abolir estas regulaciones draconianas que son, en nuestra opinión considerada, tanto inconstitucionales como una violación de la libertad religiosa, la promesa que este gran país ofrece a todos sus habitantes”.

La comunidad jasídica ha estado plagada de este tipo de ataques en el pasado y durante los últimos años ha estado ocupada recurriendo a abogados para defender el derecho de las escuelas privadas a enseñar lo que el cuerpo de padres y la administración de la escuela acuerdan que es el equilibrio adecuado para inculcar la enseñanza centenaria. valores para las comunidades religiosas a las que sirven. “La comunidad jasídica está orgullosa de la educación que brinda a sus estudiantes, todos los cuales asisten a una educación religiosa a elección de sus padres, y tiene muchos, muchos graduados exitosos y exitosos”, escribió J. Erik Connolly, un estudiante con sede en Chicago. abogado de la firma Benesch que representa a la Asociación Tzedek en una carta a los dos reporteros del Times.

En su carta a Shapiro y Rosenthal en el Times, Connolly también escribió: “Primero, el artículo que describe en sus correos electrónicos del 1 de septiembre de 2022 parece implicar que el sistema escolar de niños jasídicos es una red uniforme, lo que le permite hacer declaraciones generales. sobre la comunidad en su conjunto en función de las políticas, los planes de estudio o los problemas que son exclusivos de las escuelas individuales. La verdad es que, como usted mismo admite, hay 150 escuelas jasídicas en Nueva York, y todas son de propiedad y operación independientes. En consecuencia, lo que es cierto para una escuela puede no serlo para las demás o representar a la mayoría. Según su correo electrónico, parece que tiene la intención de publicar los siguientes “hechos” sobre las escuelas jasídicas en su conjunto, que simplemente no son ciertos”.

Connolly continuó enumerando las acusaciones presentadas por los reporteros del Times y los hechos que claramente las refutan.

Él escribió:

Alegación: “Las escuelas [de niños jasídicos] casi no brindan instrucción en materias seculares básicas como historia o ciencia”.

Realidad: Las escuelas jasídicas enseñan una variedad de materias seculares que incluyen historia, inglés, matemáticas, geografía y ciencias. Cada escuela tiene un plan de estudios diferente y la cantidad de tiempo que se estudian estas materias por día.

Alegación: las escuelas de niños jasídicos solo enseñan inglés, lectura y matemáticas a estudiantes de 8 a 12 años.

Realidad: En la mayoría de las escuelas jasídicas, dicha instrucción comienza desde el jardín de infantes o el jardín de infantes. Una vez más, cada escuela desarrolla su propio plan de estudios e instruye a los estudiantes en consecuencia.

Alegato: Las reglas de algunas escuelas desalientan más estudios en casa.

Realidad: La gran mayoría de las escuelas jasídicas requieren tarea.

Realidad: La gran mayoría de las escuelas jasídicas requieren tarea. Alegación: los instructores seculares en las escuelas jasídicas son “lamentablemente” no calificados, y algunos son contratados fuera de Craigslist o anuncios en postes de luz.

Realidad: Todos los maestros están calificados, verificados y examinados. Las calificaciones de los maestros son aprobadas por la Oficina de Servicios para Niños y Familias, entre otros, y verificadas durante las inspecciones escolares de rutina por otras agencias como el Departamento de Salud. No es una práctica común encontrar maestros en Craigslist o colgar volantes buscando maestros en los postes de luz.

Alegación: Las escuelas jasídicas siguen las pautas de la Academia Talmúdica Unida.

Realidad: No todas las escuelas jasídicas siguen las pautas de la United Talmudical Academy. De hecho, la mayoría sigue sus propios programas educativos y currículos, que construyen desde cero.

Alegato: Los profesores de religión utilizan castigos corporales severos, lo que crea un ambiente de miedo que dificulta el aprendizaje.

Realidad: El castigo corporal no es una práctica o política estándar en las escuelas jasídicas. Más bien, existe una política inequívoca en estas escuelas de que no se tolerarán los castigos corporales y se despedirá a todos los maestros que usen castigos corporales. De hecho, la Torá ordena una forma de vida que no incluye la violencia. Además, las escuelas son inspeccionadas por agencias tales como la Oficina de Servicios para Niños y Familias y el Departamento de Salud, y cualquier denuncia y cualquier denuncia de castigo corporal se presentaría y documentaría en estas inspecciones.

Ya existe una ley estatal de Nueva York que exige que las escuelas privadas brinden una educación comparable a la que se ofrece en las escuelas públicas. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, inició una investigación sobre las escuelas en 2015, pero se suspendió cuando se desató la pandemia. “Si no hubiera sido por las demandas de Covid, hubiéramos terminado la investigación, puesto a las escuelas dispuestas en un plan de acción correctivo e instado al estado a sancionar a las escuelas que no respondieron”, dijo el Sr. de Blasio.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien promociona una buena relación de larga data con la comunidad jasídica en Brooklyn, donde se desempeñó como presidente del condado, se ha abstenido de intervenir en las escuelas privadas. Bajo presión, su portavoz, Maxwell Young, dijo por primera vez que la administración completaría la investigación de De Blasio sobre las escuelas y que debían cumplir con los más altos estándares.

Se informó que el portavoz del alcalde le dijo al Times que creía que “las escuelas deberían ser culturalmente sensibles y cumplir con altos estándares”.

Un informe en el sitio web World Israel News dijo que Adams dijo a los periodistas el lunes que “no estaba preocupado por los hallazgos del artículo”.

“Quiero una investigación exhaustiva. Quiero una revisión independiente y eso es lo que tiene que hacer la ciudad. Y vamos a ver eso”, dijo el alcalde citado por Spectrum News NY1.

WIN también informó que Adams disfruta de un amplio apoyo de la comunidad jasídica y que su asesor principal, Joel Eisdorfer, es un judío jasídico. Sin embargo, según su portavoz, “las decisiones del alcalde no están influenciadas por el apoyo político”.

Hasta ahora, la gobernadora Kathy Hochul ha insinuado en voz baja que no tomará medidas enérgicas contra las escuelas diurnas de Yeshiva ni hará cambios en su plan de estudios. La votación del martes de la Junta de Regentes detalló la política estatal, y esto podría significar que las escuelas jasídicas perderán fondos públicos si no cumplen proporcionando un programa de educación secular satisfactorio, según los criterios de la junta.

“El gobierno tiene la responsabilidad de supervisar para garantizar que esos dólares públicos se gasten según lo previsto, pero en los últimos años, tanto la ciudad como el estado no han logrado que las yeshivot cumplan con los estándares educativos apropiados”, dijo Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York, cuya oficina sirve como fiscalizador de la ciudad. “Las regulaciones estatales recientemente propuestas ayudarán a aclarar las responsabilidades de supervisión de la ciudad”.

Lander agregó el martes que “Hoy, la Junta de Regentes adoptó reglamentos que aclaran las responsabilidades de supervisión de la Ciudad para garantizar que las escuelas privadas y parroquiales ofrezcan una educación básica sustancialmente equivalente. Como Contralor, trabajaré para asegurarme de que los cumplamos”.