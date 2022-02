Sebastian Yatra está en un momento cumbre de su carrera. Tras lanzar su tercer álbum de estudio titulado Dharma, el artista ha dado a conocer muchos aspectos de su vida personal que no podías llegar a imaginar.

Por lo que el cantante colombiano ha transmitido en una entrevista a El Mundo, este disco tiene mucha relación con su proceso espiritual y psicológico de los últimos años de su vida.

«Dharma es la aceptación de la realidad. Aceptar la vida tal y como es y aceptar tus sentimientos. Aceptar la tristeza como tristeza y la felicidad como felicidad. Vivir cada cosa sin estar por allá, en el futuro o en el pasado. Estar aquí, en el presente», declaraba el cantante de Melancólicos Anónimos.

Tu destino está marcado por tu dharma, es decir, lo que va sucediendo cuando te encuentras realmente en paz contigo mismo, como le ha ocurrido a Sebastian Yatra en el momento de lanzar su disco.

Al hablar de su Dharma en forma de música, ha transmitido que es todo un homenaje a España y Colombia al incluir una colaboración junto a Rosario Flores con el nombre del propio álbum. Se trata de toda una declaración de intenciones hacia España, «porque el año pasado básicamente viví en su hermoso país haciendo La Voz Kids y estoy por estrenar una serie de Netflix en la que soy protagonista y que tiene un cast casi completamente español. Se llama ‘Érase una vez, pero ya no'».

Además, hemos descubierto el vínculo que mantiene con España comentar lo que para él significa este país.

Lo que a Sebastian Yatra le une a España

A la hora de hablar sobre qué es lo que el país le ha otorgado a Yatra, a parte de su sentimiento, es un pasaporte. «Soy ciudadano español por los judíos sefardíes. Nunca había contado eso porque me lo acaban de dar. Acabo de entrar por primera vez con mi pasaporte español a España. Me han dado aprendizajes y cultura. Aquí hay muchísima cultura y me han enriquecido un montón. España es un país lleno de oportunidades», confesaba el artista.

Además, reveló que tiene raíces españolas por parte de algunos ancestros. De la misma manera que concibe España como una segunda casa, «yo soy colombiano, y estoy muy feliz de venir a representar a mi país aquí».

Además, Sebastian a sus 27 años, ha hecho balance de su vida: «Yo me crie y he estado viviendo en Miami, pero siempre me sentí muy colombiano, como un inmigrante en Estados Unidos. Nunca me he sentido americano aunque le tengo un montón de cariño a Estados Unidos y le agradezco todo lo que me ha ido pasando.»