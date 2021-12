Un periodista chileno investigó en el Archivo Federal alemán y encontró la ficha de Michael Kast, padre del candidato presidencial chileno, en las filas del Partido Nacionalsocialista. La revelación contradice lo dicho por el candidato.

La publicación de los archivos oficiales alemanes, que dan cuenta de la firma voluntaria del padre del candidato presidencial chileno en las filas del nazismo, causaron revuelo en el país andino, luego de las diversas negativas del candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast, sobre el supuesto pasado nazi de su padre.

Los archivos demuestran que el candidato, en palabras de Mauricio Weibel, periodista de investigación que publicó los documentos, "no tenía idea de su historia familiar o sabía del pasado nazi de su padre y prefirió esconder la verdad cuando se le preguntó". "Como sea, debe responder", manifestó Weibel en un programa de televisión chilena.

Fact check: Este es el documento oficial del Estado alemán que confirma la militancia en el partido nazi del padre de Jose Antonio Kast pic.twitter.com/xnIzdfJrcJ — Mauricio Weibel Barahona (@mauricio_weibel) December 1, 2021

En 2018, el periodista chileno Javier Rebolledo fue el primero en dar a conocer, con pruebas y testimonios, la información de que el padre de José Antonio Kast, Michael Kast, había pertenecido al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) y había combatido en las filas de la Wehrmacht alemana en la Segunda Guerra Mundial —o Gran Guerra Patria, para el pueblo ruso—, en la zona de Crimea.

La publicación del libro A la sombra de los cuervos de Rebolledo, que apunta a denunciar la participación de civiles en favor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dedica algunos párrafos al patriarca de la familia Kast, y como este escapó desde Munich en la década de 1950 con documentos falsos, para recalar en la localidad de Paine, en la región Metropolitana de Santiago.

Tiempo después de la publicación del libro, el candidato ultraderechista fue consultado en televisión sobre el asunto. En el momento respondió que su padre fue enlistado obligatoriamente en el ejército alemán, "pero que nunca fue nazi".

Kast agregó que pertenecer al ejército alemán no es un crimen, "en esa época si te negabas ibas a consejo de guerra y enjuiciado por traición, no había muchas formas de negarse. Por ende, ser parte del ejército alemán no es sinónimo de ser nazi, ¿acaso sabes algo de historia tu?", apuntó el candidato a su entrevistador en televisión.

El candidato de ultraderecha, que el domingo 19 de diciembre se enfrentará a Gabriel Boric, del Pacto Apruebo Dignidad, en el balotaje que decidirá al próximo presidente de Chile, declinó hacer comentarios respecto a la publicación de los documentos y a las acusaciones de mentir al respecto.