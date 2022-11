La hora de conmemoración frente a la sinagoga para conmemorar el pogromo del Reich marcó el comienzo de las Semanas de la Cultura Judía. En la inauguración, la académica literaria Rachel Salamander también abordó los nuevos desafíos para las comunidades en Alemania. Hay numerosos eventos hasta el 20 de noviembre.

Una niña que huyó a Stuttgart con sus padres de los ataques rusos en el Donbass en 2014 y ahora pudo celebrar Bat Mitzvah, la fiesta de la madurez religiosa, en la Comunidad Religiosa Israelita de Württemberg (IRGW). Una joven pareja de Ucrania que ha encontrado refugio de la guerra y se casa pronto: “Han decidido tener confianza”, dijo Barbara Traub, portavoz de la junta de IRGW, en la apertura de las Semanas de la Cultura Judía con el lema “¿Qué hay viene? ” a.

La comunidad enfrenta desafíos

Puede hacer la pregunta con miedo o con confianza, en cualquier caso, la comunidad judía se ve frente a nuevos desafíos, también en el contexto de la guerra y la crisis. Las Semanas de la Cultura Judía están dedicadas a este abanico de temas hasta el 20 de noviembre con 39 eventos. El hecho de que 20 instituciones culturales de Stuttgart participen nuevamente muestra la cohesión de la sociedad de la ciudad y es alentador. La comunidad judía también puede contar con la solidaridad de cientos de ciudadanos de Stuttgart participantes en la hora conmemorativa de este miércoles, el regreso número 84 de la noche del pogrom del Reich el 9 de noviembre de 1938, frente a la sinagoga. Se recuerda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad contra los judíos alemanes y europeos. (18:00, Hospitalstrasse).

La vida judía y la cultura judía son lo mismo, enfatizó Mark Dainow, vicepresidente del Consejo Central de Judíos en Alemania. Diversa, porque siempre está implantada la cultura del respectivo país, rica y “predominantemente positiva, aunque no ignoremos lo negativo”. Estás buscando diálogo, “y eso es posible en Stuttgart”. Para Isabel Fezer, edil de Educación, las semanas de la cultura son siempre ocasión de dolorosos recuerdos: “Nos hacen conscientes de toda la cultura que perdimos a raíz del Holocausto, porque fueron los mejores los que fueron expulsados ​​y asesinados”. Es aún más importante que esta riqueza se reviva y sea parte de la cultura en Alemania. También gracias a una personalidad como Rachel Salamander: “Ella plantó la semilla que brotó y ahora está floreciendo y prosperando”.

El nuevo hogar se llamó “Judenhaus”.

“Espero haber plantado una semilla”, respondió Rachel Salamander a la cita de Isabel Fezer. La vida y obra del erudito literario, empresario del comercio de libros y publicista de Munich son ejemplos del acercamiento entre judíos y no judíos y el renacimiento de la cultura judía en la Alemania de la posguerra. Nacida en 1949 en un campo para personas desplazadas en Baviera como hija de sobrevivientes polacos, experimentó el campo como el “último shtetl y refugio de la identidad judía”. Mudarse a la ciudad en 1956 le trajo nuevas experiencias, que describió en una entrevista con la periodista cultural Eva-Elisabeth-Fischer (Süddeutsche Zeitung): “La casa a la que nos mudamos se conoció inmediatamente como la Casa Judía”. fundó su tienda literaria, “porque quería naturalizar la literatura judía de nuevo y convertirla en mi hogar”. También quería unir a la gente. Lo consiguió, con carisma y gran resonancia. “Tuvimos que apropiarnos del presente para crear un futuro.” Este modelo de trato entre judíos y no judíos fue un proceso consciente. Ahora la comunidad judía en Alemania se enfrenta a nuevos desafíos. Porque 11,2 millones de personas en Alemania no tienen nada que ver con el pasado alemán y porque la mayoría de las comunidades judías provienen de Rusia y Ucrania.

Semanas de la Cultura Judía Información sobre el programa a continuación www.irgw.de/kulturwochen.