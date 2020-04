Diario Judío México - Programme des séminaires : Yo mit alemen !

Programme des séminaires autour de thèmes littéraires organisé par la Maison de la culture yiddish du 11 avril au 3 mai 2020

אַ ריי אינטערנעץ־ סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער

Avec Yitskhok Niborski, Sharon Bar-Kochva, Tal Hever-Chybowski et Natalia Krynicka.

À défaut de pouvoir nous réunir physiquement à la Maison de la culture yiddish, nous proposons à des yiddishistes du monde entier une rencontre virtuelle autour des quatre sujets littéraires. Lire, réfléchir et discuter ensemble en yiddish – quel meilleur moyen de surmonter le confinement et de se retrouver au-délà des murs et des frontières ! Vous pouvez vous inscrire à tout le programme, ou bien à chacun de cycles de six heures répartis en quatre sessions.

Le séminaire se déroule entièrement en yiddish.

Yiddish connection : gardons le contact !

En attendant de pouvoir nous retrouver autour d’un thé à la Maison de la culture yiddish, nous vous proposons de converser en yiddish en ligne avec l’application Zoom tous les dimanches de 18h à 19h (débutants) et tous les jeudis de 20h à 21h (non débutants).

La culture yiddish à la maison

En attendant de pouvoir nous retrouver, la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem s’invite chez vous et vous propose tous les lundis et les jeudis un programme de rediffusions, de lectures, d’expositions en ligne…

Rendez-vous sur : https://inderheym.yiddish. paris/

Zalman Shneour chante

Nous vous avons concocté quelque chose d’exceptionnel : une vidéo basée sur des enregistrements où l’écrivain Zalman Shneour (en yiddish Zalmen Shneyer, 1886-1959) chante une dizaine de chansons en yiddish et en russe. Les enregistrements datent de 1950-1957 et ont été réalisés à New York et Los Angeles. Ils nous sont parvenus par Jacqueline Chnéour, nièce de l’écrivain, que nous remercions vivement. Vous y retrouverez (min. 8:21-9:18) les deux premières strophes de son célèbre poème, « Margaritkelekh », publié pour la première fois en 1910 à Paris, où l’auteur a longtemps séjourné, sous le titre « Tra-la-la-la ». Dans la vidéo qui accompagne l’enregistrement, vous pourrez découvrir cette première version dans le périodique yiddish Parizer Zhurnal que l’écrivain éditait à l’époque avec Abraham Lazare Beresniak (pour plus de détails, voir le catalogue Imprimé chez Beresniak : le XXe siècle entre les lignes, Éditions Bibliothèque Medem, 2019). Le texte, mis en musique peu après sa publication et devenu une des chansons yiddish les plus populaires, est ici chanté par l’auteur avec une toute autre mélodie ! Bon visionnement !

Une Haggadah « un peu différente des autres »

Ne pouvant cette année nous retrouver autour de la table pour célébrer avec vous le deuxième soir de Pessah comme nous en avions pris la douce habitude, nous partageons avec vous cette Hagode 2020, « un peu différente des autres », et conçue pour nous par Annick Prime-Margules. Vous y trouverez quelques clins d’œil à la situation actuelle… Amusez-vous à les chercher ! Toute l’équipe de la Maison de la culture yiddish vous souhaite de bonnes fêtes ! A gut-yontev !