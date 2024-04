Ser (visiblemente) judío en la Liga Ivy

Netanel Crispe, de Danby, Vermont, es un estudiante de 21 años que estudia historia estadounidense en Yale. También es, hasta donde él sabe, el único estudiante jasídico de la universidad. Cuando eligió Yale, me dijo esta semana, estaba “buscando una institución que afirmara su posición en términos de mantener y proteger la libertad de expresión sin dar marcha atrás en sus valores principales”.

No ha funcionado de esa manera.

El sábado por la noche, él y su amiga Sahar Tartak , estudiante de segundo año de Yale y judío ortodoxa, visitaron la plaza Beinecke de la universidad, donde los manifestantes pro palestinos habían instalado un campamento.

“Yo llevaba mi sombrero negro; Yo era claramente judío”, dijo Crispe. “Me gritaron, acosaron, empujaron y empujaron en numerosas ocasiones. Cada vez que intentaba dar un paso alguien me confrontaba a centímetros de mi cara y me decía que no me moviera”. Tartak dijo que un manifestante le metió una bandera palestina en el ojo izquierdo. Terminó en el hospital, afortunadamente sin lesiones permanentes. “Gracias a Dios, había una pequeña esfera al final del asta”, me dijo.

Yale y otras universidades han sido sede de manifestaciones casi continuas desde que Hamas masacró y secuestró a israelíes el 7 de octubre. Eso está muy bien, en la medida en que los estudiantes tienen derecho a expresar sus puntos de vista sobre la guerra en Gaza, sea lo que sea que uno piense sobre esos puntos de vista. También está bien estar dispuesto a desafiar las reglas del campus que consideran injustas, siempre que estén dispuestos a aceptar el precio de su desobediencia civil, incluido el arresto, la cárcel o la suspensión.

Pero, como lo atestiguan las experiencias de decenas de otros estudiantes judíos en campus estadounidenses, ya nos hemos pasado de lo aceptable.

En la Universidad de California, Berkeley, manifestantes antiisraelíes escupieron a estudiantes y agarraron por el cuello. Cuando un pequeño grupo de estudiantes sostenía banderas israelíes frente a la protesta de Columbia, una joven manifestante, con el rostro mayormente enmascarado por una kaffiyeh, se paró frente a ellos con un cartel que decía: “Los próximos objetivos de Al-Qasam”, en referencia al ala de Hamas que dirigió los ataques del 7 de octubre. En Yale, según un vídeo compartido por Crispe, un manifestante leyó un “poema” amenazando a quienes “financian, alientan y facilitan esta matanza masiva contra nosotros: Que la muerte os siga, dondequiera que vayais, y cuando suceda espero que no estés preparado”.

¿Qué significan tales actos para los judíos en el campus?

Hay cierto entusiasmo en algunas historias de los medios por destacar a los estudiantes judíos que se han unido a las protestas como una forma de absolver a los grupos antiisraelíes de los cargos de antisemitismo. Pero, como señaló astutamente Jonathan Chait en la revista New York, “esto no resuelve la cuestión de su relación con el antisemitismo, como tampoco ‘Negros por Trump’ disipa las preocupaciones sobre el racismo republicano”.

Otros han sugerido que algunas de las expresiones más agresivas de antisemitismo provienen de agitadores externos y no de los propios estudiantes. Tal vez, aunque hay muchas pruebas de comportamiento atroz de los estudiantes. Pero eso todavía deja abierta la pregunta de por qué estos estudiantes corean regularmente consignas como “Sólo hay una solución: la revolución de la intifada”, que (si no lo sabían antes) ahora saben que es un llamado incendiario a la acción violenta contra los judíos.

La triste realidad de la vida universitaria actual es que los discursos y comportamientos que se considerarían escandalosos si estuvieran dirigidos a otras minorías se tratan como comprensibles o incluso encomiables cuando se dirigen a judíos. La tarjeta de presentación del antisemitismo siempre ha sido el doble rasero. ¿Cómo habría reaccionado la administración de Yale si Crispe y Tartak hubieran sido estudiantes negros que dijeron haber sido objeto de burlas, acoso y agresión (cualquiera que fuera el motivo político aparente) por una turba de sus pares blancos?

Lo que se aplica a los estudiantes que se manifiestan también se aplica a las facultades. En Columbia, casi 170 profesores pusieron sus nombres en una declaración sugiriendo que “uno podría considerar” el 7 de octubre como “un pueblo ocupado ejerciendo su derecho a resistir la ocupación violenta e ilegal”. Dejando de lado el lenguaje jurídico, no hay duda de dónde residen las simpatías de los firmantes. ¿Qué se supone que deben hacer los estudiantes judíos –incluidos los israelíes matriculados en Columbia– cuando se enfrentan a tal hostilidad militante no sólo por parte de sus pares sino también de sus profesores?

Pregunté a Crispe y Tartak si habían pensado en dejar Yale. “Tengo que quedarme”, me dijo Tartak. Crispe sintió lo mismo. “Me quedaré en Yale para apoyar a mis compañeros todo el tiempo que sea necesario”, dijo. Pero también se arrepintió.

“Entré a Yale muy orgulloso de ser uno de los primeros judíos jasídicos en ir como estudiante universitario”, dijo Crispe. “Esperaba compartir experiencias con estudiantes de diversos orígenes mientras vivía con orgullo en mi propia piel. Lo que encuentro ahora, caminando por el campus, es gente que me critica y me grita. No hay forma de escapar de ello”.

El desafío de Crispe y Tartak los elogia. En cuanto a los estudiantes fanáticos que los han hecho pasar por estas terribles experiencias (y los administradores universitarios que han perdido el tiempo y se han equivocado ante esa intolerancia), la historia eventualmente dará un veredicto. Los donantes, exalumnos y futuros estudiantes deberían llegar antes a sus propios veredictos.

© The New York Times 2024