El Servicio Secreto de Estados Unidos difundió fotografías en Twitter, algunas inéditas, con motivo del 20 aniversario del ataque terrorista del martes 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center (WTC) de Nueva York, así como en Virginia y Pensilvania.

LIVE TOMORROW: In never-before-heard interviews, current and former Secret Service employees reflect on September 11th and honor the lives lost, including SSO Craig L. Miller. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/OhAJZpjjWa — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

Servicio Secreto de EU

El Servicio Secreto es el encargado de cuidar al presidente en turno

Cuando George W. Bush visitó Nueva York, fue resguardado por ese cuerpo

En días recientes, el actual presidente demócrata Joe Biden ordenó desclasificar informes secretos del ataque del 11 de septiembre de 2001, debido a que se sospecha que Arabia Saudita, aliado estratégico de Estados Unidos, estaría involucrado en el atentado terrorista.

Secret Service Deputy Assistant Director Frank Larkin (left) escorting President Bush at Ground Zero on Sept. 14, 2001. (White House photo courtesy of DAD Frank Larkin.) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/PeKCVAXFZg — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

The lead Secret Service agent for former Pres. Bush reveals chilling details about protecting the first family on 9/11 and how Air Force One needed to "hide in the sky” on the day America was attacked. pic.twitter.com/OyD8JPOkm9 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 8, 2021

La potencia militar, económica y petrolera de Asia negó al Servicio Secreto cualquier implicación en los ataques del 11 de septiembre de 2001, a pesar de que 15 de los 19 autores eran ciudadanos sauditas. Funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) habrían escondido información.

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

11 de septiembre de 2001

En aquella jornada, un total de cuatro aviones comerciales fueron secuestrados

Tres se impactaron en sus blancos, pero en el cuarto, pasajeros evitaron el desastre

Un avión de American Airlines y uno de United Airlines se estrellaron contra las Torres Gemelas; otro contra el Departamento de Defensa (Pentágono) en Virginia, y el cuarto, dirigido al Capitolio de Washington D.C., cayó en Pensilvania, tras la lucha entre pasajeros y secuestradores.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

Sobre las tareas del Servicio Secreto y la desclasificación de documentos del 11 de septiembre de 2001, Joe Biden recordó en días anteriores:

“Cuando me postulé para presidente, me comprometí a garantizar la desclasificación de documentos sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al acercarnos al vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy honrando ese compromiso”.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

Aunque no inédita, pero sí única, la siguiente foto muestra a Andrew Card, jefe de gabinete de la Casa Blanca, informar al expresidente republicano George W. Bush sobre el ataque, mientras dirigía un seminario de lectura en una primaria de Florida, el 11 de septiembre de 2001.