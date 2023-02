Shabat de los Refugiados 2023

Introducción

La invasión de Ucrania forzó el desplazamiento de 14 millones de ucranianos y sirve para recordarnos el tamaño de la crisis global del desplazamiento, que hoy en día afecta a más de 100 millones de personas.

HIAS, la organización más antigua de reasentamiento de refugiados, está trabajando para proporcionar seguridad y apoyo a quienes huyen de la guerra, la persecución y las catástrofes climáticas, basado en nuestros valores judíos de acoger al extranjero y la experiencia de desplazamiento de nuestro pueblo en toda su historia.

El 2/3/4 de febrero, que coincide con Shabat Beshalaj, HIAS y sus socios celebrará el quinto Shabat de Refugiados a nivel mundial, uniendo a todas las congregaciones judías para reflexionar sobre la obligación que tenemos como judíos de ayudar a los que necesitan seguridad.

Nuestra organización comenzó en la década de 1880, cuando oleadas de pogromos asolaron a los judíos en Rusia y Europa del Este, obligándoles a emigrar. HIAS estaba allí para ayudar con la entrada legal, la recepción y la atención inmediata. Desde entonces, HIAS ha tendido una mano amiga siempre que los judíos han necesitado ayuda para encontrar la seguridad.

Nuestro compromiso de acogimiento es milenario

Como pueblo que una vez fue refugiado, y que una vez fue extranjero en una tierra extraña, creemos que los judíos tienen una obligación especial hacia los refugiados, sea cual sea su religión o procedencia. En el mapa internacional de las ONG HIAS es reconocida como la organización judía pionera y más antigua del mundo que defiende al refugiado.

La Torá dice 36 veces que no debemos equivocarnos con el extranjero, que es la instrucción más repetida en la Torá. También dice que debemos amar al extranjero porque éramos extraños: la historia central judía es la de ser oprimidos porque éramos extranjeros, huir de esa opresión y luego crear un sistema y una sociedad donde los extraños no sean oprimidos. (pidion shvuim)

Relatan las sagradas escrituras, que Abraham, nuestro primer patriarca, en el momento más caluroso del día, vio a tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos, les dio de beber un poco de agua; comida y les permitió lavarse los pies y recostarse debajo de un árbol. De allí que el mérito de Hajnasat orhim (acogimiento en hebreo) requiera salir de la propia zona de confort e invitar a un extraño, y no simplemente invitar a un amigo a cenar.

No oprimiréis al extranjero, porque conocéis el corazón del extranjero, ya que fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Éxodo 23:9; Tendrás una misma ley para ti y para el extranjero.

Levítico 24:22.

Aunque celebramos estos logros y esta esperanza, ¡no hay descanso para los cansados! Ha llegado el momento de alzar aún más la voz como comunidad judía para decir que no permitiremos que a los refugiados de hoy –judíos y no judíos – les ocurra lo que tantas veces nos ha ocurrido a nosotros.

No devolverás a su amo un esclavo que se haya refugiado contigo.

Deuteronomio 23:16

Todos nosotros estamos aquí para decir que nuestros países tienen la responsabilidad de acoger y proteger a quienes busquen seguridad frente a la violencia y la persecución.

Esperamos que encuentre útiles estos puntos de discusión para el Shiur que elabore para su comunidad, con lo cual estará participando en el Shabat de los Refugiados de este año, parashá Beshalaj.

Sobre la parashá y los valores judíos de HIAS

Acoger al extranjero es un valor judío fundamental, que se repite más que ningún otro mandamiento de la Torá. Este tema tiene una conexión especial con la parashá Beshalaj.

Este año, el Shabat de los Refugiados coincide con Parashat Beshalaj y Shabat Shira. Esta es la semana en la que contamos la historia de los israelitas que salieron de Egipto y cruzaron el mar hacia la libertad. La historia de tomar sólo lo que se puede llevar y huir de la persecución tiene ecos en la historia judía y en las historias de refugiados y desplazados de hoy. Después de cruzar el Mar, Moisés y Miriam dirigen a los israelitas en un canto de celebración, y para muchas congregaciones la observancia del Shabat Shira significa que se presta especial atención a la música en el transcurso del fin de semana. Pero sobre todo a la oportunidad de rehacer y comenzar una vida sin opresión y discriminación, celebrando la bondad y el jesed.

Ozi – mi fuerza. Ozi v’zimrat yah’- Di-os es mi fuerza y mi canción.

De pie en la lejana orilla del Mar de los Juncos, nuestros antepasados cantaron en honor de sus propios músculos doloridos, adoloridos por arrastrarse por el barro del fondo del mar, y cantaron en honor del milagro de su libertad. Ozi v’zimrat yah vayehi lishua – mi fuerza y la canción de D-ios me rescataron.

Cada vez que los judíos han huido de la persecución y la opresión -de la Inquisición, de los zares, de Etiopía, de Hitler y otras persecuciones- ha sido necesario nuestro propio trabajo y esfuerzo, nuestros propios músculos doloridos y dedos sangrantes, y han hecho falta milagros.

No todos los milagros son tan visibles o dramáticos como la separación del mar. A veces, un milagro es una palabra de un amigo que puede reanimarlo sin siquiera haberlo esperado, o un milagro es un vecino amable que comparte comida o esconde a los niños, un papeleo perdido o encontrado. A veces, un milagro es ser acogido por extraños que se convierten en amigos.

Al levantar nuestras copas para la bendición del kiddush, al recordar el esfuerzo y el milagro que nos sacó de Egipto, nos comprometemos este año a ser aquellos que pueden hacer pequeños milagros para ayudar y apoyar a un recién llegado. A ofrecer a quienes más lo necesitan hoy el apoyo y la acogida que antaño recibieron nuestros antepasados. A aliviar su carga, aliviar sus esfuerzos y ser para ellos un canto de Dios.

El significado del Shabat es una celebración del tiempo en vez del espacio. Seis días a la semana vivimos bajo la tiranía de las cosas del espacio; durante el Shabat, tratamos de sintonizarnos con la santidad en la dimensión del tiempo. Es un día durante el cual somos llamados a participar en lo eterno que se encuentra en el tiempo, a centrarnos no en los resultados de la creación sino en el misterio de la creación, no en el mundo de la creación sino en la creación del mundo. (Abraham Joshua Heschel, The Sabbath, Farrar Straus Giroux, 1951. Traducción propia.)

Aprende a hacer el bien. Dedicaos a la justicia; Ayudad al agraviado.

Defiendan los derechos del huérfano; defiendan la causa de la viuda.

Isaías 1:17

El Shabat se presenta como una oportunidad de comprometerse con (en vez de desconectarse de) las realidades sociales que nos rodean. Es más, nos recuerda que el Shabat está vinculado con la creación y con los miembros de la creación. Esto hace que el Shabat sea particularmente útil para recordarnos que los refugiados también son parte de la obra de Dios y que, por lo tanto, el Shabat está íntimamente ligado con nuestro compromiso hacia la inclusión, la apertura y el apoyo a los refugiados. El Shabat, en términos más generales, proporciona una lente judía a través de la cual podemos entender nuestro deber hacia la justicia social.

Estudio del texto de la parashá

Este Shabat de los Refugiados coincide con el Shabat Shirah, el Shabat de la Canción, en el que la Torá narra la historia de los israelitas que cruzan el Mar de los Juncos y cantan su alegría por haberse liberado de la esclavitud en Egipto. Este estudio ofrece diferentes perspectivas sobre la Canción del Mar, y preguntas de debate para explorar cómo estos textos resuenan con nuestras propias vidas y con las experiencias de los refugiados

Primera parte: ¿Quién canta y qué canta?

Fuente A:

שמות ט״ו:א׳

אָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהֹוָ֔ה וַיֹּאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃

Éxodo 15:1

Entonces Moisés y los israelitas entonaron este cántico a יהוה.

Dijeron: Cantaré a יהוה, porque Él ha triunfado gloriosamente;

Caballo y conductor Él ha arrojado al mar.

שמות ט״ו:כ׳

וַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כׇֽל־הַנָּשִׁים֙ אַחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת׃ וַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽיהֹוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃

Éxodo 15:20-21

Entonces la profeta Miriam, hermana de Aarón, tomó un tambor de mano, y todas las mujeres salieron tras ella danzando con tambores de mano. Y Miriam cantaba para ellas

Cantad a יהוה, porque ha triunfado gloriosamente;

Caballo y conductor Él ha arrojado al mar.

Parte 2: Liberarse cantando Fuente A:

דרשוני כרך א, ספר שמות, שירו לה’ א׳-ה׳

שירו לה’

תמר דבדבני ‘אָז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַֽיהֹוָה וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר אָשִׁירָה לַֽיהֹוָה כִּֽי־גָאֹה גָּאָה’ (שמות טו, א) ‘וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת־הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כׇֽל־הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹֽת. וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַֽיהֹוָה כִּֽי־גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּֽם’ (שמות טו, כ-כא) על שום מה נאמר ‘ותען להם מרים’? שהרי כבר בקעה השירה מפי משה, שנאמר ‘אשירה לה’ כי גאה גאה’? אלא שמרים ידעה שירה שמשה לא ידע.

מהו שירו של משה? משה קרא ‘אשירה לה”, שהיא שירת היחיד הבודד, שאינה מצטרפת לכלל מקהלת קולות וניגונים. ביקש משה להוציא את הקול מתוך לבו של כל אחד ואחד ולגאול את שירו.

אבל שירת הגאולה לא הייתה עדיין שלמה.

ומהי שירתה של מרים? ‘שירו לה”, לשון רבים היא.

למדה מרים: ‘את הדברים האלה דבר ה’ אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל, קול גדול ולא יסף’ (דברים ה, יח). ‘קול גדול’ על שום מה? על שום שהוא מכיל בתוכו רבי-רבבות קולות, מבטאים, לשונות וצלילים. שהקול קול אלוהים והצלם צלם אלוהים – מורכב מכל בני האנוש, על פרצופיהם ודעותיהם השונים. על כן קראה ‘שירו לה’ כי גאה גאה’ – שהיא מאספת ומצרפת כל הקולות כולם, ומחברת את ‘אָשִׁירָה’ האישי לשירה משותפת ורבת פנים.

אמרה להם מרים: ‘שירו לה” והזכירו לעצמכם את צלם אלוהים אשר בכם, מורכב משבעים פנים ומשבעים לשון ומשבעים ניגונים. ‘שירו לה’ ברכו שמו’ (תהלים צו, ב): בשעה שאתם שרים לו, אתם מברכים את שמו. על פרצופיהם ודעותיהם – על פי בבלי, ברכות נח, ע”א.

Sugerencias para el kidush

Como rabino oficiante del Shabat hacia los refugiados sugerimos dedicar el kidush por todas las personas refugiadas que tienen que huir de sus países y aquellas que se encuentran en situación vulnerable.

Bendice con Intención – Al dar la bienvenida al Shabat el 3 de febrero (o la fecha que elijas), utiliza esta lectura antes de recitar el Kiddush (la bendición sobre el vino del Shabat) para establecer la intención de actuar en solidaridad con los refugiados y los solicitantes de asilo de todo el mundo.

Voluntariado – Hoy en día existen innumerables formas de trabajar como voluntario con refugiados y solicitantes de asilo. Una de ellas es acercarte a Raquel Nuchi, coordinadora de HIAS en Venezuela y expresar su voluntad de apoyar a los refugiados.

¿Qué es HIAS?

VISIÓN:

HIAS defiende un mundo en el que los refugiados encuentren acogida, seguridad y oportunidades.

MISIÓN:

Basándose en nuestros valores e historia judíos, HIAS proporciona servicios vitales a los refugiados y solicitantes de asilo de todo el mundo y defiende sus derechos fundamentales para que puedan reconstruir sus vidas.

VALORES:

Acogida – Acogimiento – Hospitalidad – הכנסת אורחים (Hachnasat Orchim)

Damos la bienvenida al extranjero

Justicia – Justicia – Justicia – צדק (Tzedek)

Perseguimos la justicia

Empathy – Empatía – Empathie – חסד (Chesed)

Nos acercamos a nuestros clientes con empatía

Partnership – Compañerismo – Coopération – חברותא (Chevruta)

Creemos en cambiar el mundo a través de la asociación

Coraje – Coraje – Coraje – אומץ (Ometz)

Actuamos con valor para construir un mundo mejor

Resilience – Resiliencia – Résilience – רוח (Ruach)

Nos adaptamos y prosperamos, demostrando continuamente nuestra Resiliencia

Los hechos

Definición

Dependiendo del nivel de conocimiento de su congregación sobre la terminología de inmigración, es posible que desee hacer referencia a las definiciones técnicas de refugiado, solicitante de asilo, desplazado interno (IDP) y migrante. Esto ayuda a poner a todo el mundo en la misma página. Si no, usted puede aclarar los términos y este glosario le permitirá hablar con mayor propiedad del tema Estas son las definiciones:

Refugiado: Un refugiado es una persona que se ha visto obligada a huir de su país de origen debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo. La persecución que sufre un refugiado puede incluir acoso, amenazas, secuestro o tortura. Un refugiado suele gozar de algún tipo de protección legal, ya sea por el gobierno del país de acogida, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o por ambos.

Solicitante de asilo: Un solicitante de asilo es una persona que ha huido de la persecución en su país de origen y busca refugio seguro en un país diferente, pero aún no ha recibido ningún reconocimiento o estatus legal. Solicitar asilo es legal. Según la ley internacional, países deben atender las solicitudes de los solicitantes de asilo, independientemente de dónde o cómo hayan entrado en el país (por ejemplo, en un punto de entrada oficial, entre puertos de entrada, etc.).

Desplazado interno: Un desplazado interno es una persona que ha huido de su hogar, pero no ha cruzado una frontera internacional en busca de refugio. Aunque hayan huido por razones similares a las que impulsan a los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), los desplazados internos permanecen legalmente bajo la protección de su propio gobierno, aunque éste sea la causa de su huida.

Migrante: Un migrante es una persona que decide abandonar su hogar por diversas razones, pero no necesariamente por una amenaza directa de persecución o muerte. Migrante es una categoría general que puede incluir a los refugiados, pero también a las personas que se desplazan para mejorar sus vidas en busca de trabajo o educación, las que buscan la reagrupación familiar y otras.

Más información sobre los refugiados

La experiencia histórica judía de haber sido perseguidos por ser quienes somos. El barco Saint Louis, transportaba a cientos de refugiados judíos que huían del Holocausto a los que se les impidió desembarcar en los países de destino, con la nefasta consecuencia de que finalmente fueron devueltos a Europa y perecieron en campos de concentración.

Puede que muchos de ustedes no hayan oído hablar de HIAS, y probablemente no sabían que HIAS es la organización de ayuda a los refugiados más antigua del mundo. Muchos de ustedes probablemente no sabían que si no fuera por HIAS, Marc Chagall, Albert Einstein, Henry Kissinger,

Thomas Mann y muchos otros no habrían podido salir de Europa. No solo los famosos, sino también la gente corriente de cada día, 4,5 millones de personas, conforman el orgulloso legado de HIAS de personas que han sido reasentadas, en su mayoría fuera de Europa.

HIAS apoya las leyes y políticas que reflejan los principios y valores de acoger al extranjero y proteger al refugiado. Las posiciones políticas de HIAS se basan en los textos judíos, la historia del pueblo judío y el derecho internacional

HIAS abrió oficinas de apoyo a las operaciones humanitarias en unos 22 países de África, Europa y toda América Central y del Sur. En la actualidad, HIAS lleva a cabo programas humanitarios a través de una red de más de 70 oficinas sobre el terreno con el apoyo de unos 2.000 empleados. HIAS ayuda ahora a más de un millón de

personas cada año en todo el mundo proporcionando asistencia jurídica, atención psicosocial, inclusión económica, respuesta humanitaria y de emergencia, y protección contra la violencia de género.

A continuación, se ofrece información básica que puede resultar útil para situar la crisis mundial de refugiados en su contexto:

En la actualidad se calcula que hay más de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza debido a la persecución y la violencia. 32,5 millones de estas personas son refugiados. La mayoría del resto son desplazados internos dentro de las fronteras de sus propios países (es decir, han huido de sus hogares, pero no han cruzado una frontera internacional).

El 74% de los refugiados son acogidos en países de renta baja y media. Esto se debe en gran medida a la geografía; estos países son los más cercanos a las zonas de conflicto de las que huye la gente.

Turquía es el país que más refugiados acoge (3,7 millones).

El 72% de los refugiados del mundo proceden de sólo cinco países: Siria (6,8 millones), Venezuela (5,6 millones), Ucrania (5,4 millones), Afganistán (2,8 millones) y Sudán del Sur (2,4 millones).

Los defensores de los refugiados suelen referirse a tres soluciones duraderas para los refugiados. Estas soluciones duraderas incluyen la integración local (para los refugiados que pueden reconstruir sus vidas de forma segura en el país al que huyeron), el reasentamiento (para los refugiados más vulnerables para los que la vida no es segura en el país al que huyeron y por lo tanto requieren el reasentamiento permanente en un 3er país), y la repatriación (para los refugiados para los que las circunstancias en su país de origen cambian lo suficiente como para que sea seguro regresar).

Una vez reasentados o integrados localmente, los refugiados no sólo contribuyen económicamente a sus nuevas comunidades, sino que también desempeñan un papel activo en el compromiso cívico, participan en la fuerza laboral, compran casas, y mantienen una fuerte devoción por la educación y el éxito de sus familias y comunidades.