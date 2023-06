Sheldon Harnick, uno de los compositores del Violinista en el tejado, muere a los 99 años

El letrista de Broadway Sheldon Harnick falleció este viernes en la ciudad de Nueva York. Harnick escribió, junto a su histórica dupla Jerry Bock, la música para el clásico del teatro musical, El violinista en el tejado.

Nacido de padres judíos estadounidenses, Sheldon Mayer Narnick nació y se crió en Chicago, y empezó a estudiar violín desde que era niño. Después de hacer el servicio militar, se graduó de la escuela de música en la Universidad de Northwestern y comenzó a trabajar en distintas orquestas.

Cuando se mudó a Nueva York, descubrió su pasión por el teatro musical. Su primer musical fue en 1958, y se llamó The Body Beautiful. En su larga carrera se destaca Fiorello!, obra por la cual recibió el Premio Pulitzer de drama, y Fiddler on the roof, que se estrenó en 1964 y se convirtió en uno de los musicales más importantes de Hollywood. Gracias a ese trabajo Harnick recibió dos premios Tony.

El violinista en el tejado es una obra basada en las historias de Sholem Aleijem, y cuenta la historia de un pueblo judío de Rusia a principios del Siglo XX: Se centra en la historia de un lechero y sus cinco hijas.

Sean Katz, su publicista, fue el encargado de informar la triste noticia. Rápidamente, el mundo de los artistas del teatro musical comenzó a enviar sus saludos y sus respetos a través de las redes sociales. Por ejemplo, el escritor Cinco Paul lo llamó “uno de los más grandes letristas de la historia del teatro musical”.