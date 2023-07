Shoshana Husny es una abogada judía mexicana que aboga por los derechos religiosos de los presos judíos en América Latina

MK: ¡Hola Shoshana! ¿Puedes contarme un poco sobre ti y cómo entraste al mundo del derecho?

SH: Nací y me crié en la Ciudad de México, México, como miembro de la comunidad sirio-judía muy unida. No era común en esos días que una niña en mi comunidad continuara su educación después de la escuela secundaria; la mayoría de mis amigos se casaron a la edad de 17 o 18 años. Pero siempre me apasionó e intrigó el derecho, así que con el apoyo de mis padres, asistí a la escuela de derecho en la Ciudad de México.

Cuando aún era estudiante, hice una pasantía en un bufete de abogados penales. Iba y venía de la universidad a la estación de policía, a la prisión y al juzgado. El derecho penal se convirtió en mi especialidad y permanecí en la firma por 10 años más. En 2012, me casé con Jonathan Delgadillo, un compañero abogado penalista, y tuvimos cinco hermosos hijos juntos, gracias a Di-s . Recientemente tomé una pausa de la práctica de la ley para concentrarme en criar a mis hijos y ofrecerme como voluntaria para el Instituto Aleph .

MK: ¿Cómo conociste el Instituto Aleph?

SH: En enero de 2020, mi pariente cercano fue arrestado en los Estados Unidos. A pesar de que mi esposo y yo somos abogados defensores penales, no estábamos equipados para ayudarlo porque el sistema legal estadounidense es diferente al de México. Nos pusimos en contacto con el shliach de Chabad en la ciudad donde arrestaron a mi pariente, y nos conectó con el rabino Joshua Bruck del Instituto Aleph.

El rabino Bruck estuvo a nuestro lado en cada paso del doloroso viaje desde la lectura de cargos de mi pariente hasta la sentencia de encarcelamiento. Literalmente vino al juzgado con nosotros para que no estuviéramos solos. También ayudó a conseguir comida kosher y tefilín para mi pariente tras las rejas, y averiguó cuándo sería trasladado de una prisión a la siguiente. Nuestros propios abogados no pudieron darnos esa información, pero de alguna manera Aleph, con su determinación de ayudar, sí pudo.

Mi pariente fue arrestado justo cuando comenzó la pandemia de Covid. Las prisiones se cerraron, lo que obligó a los reclusos a permanecer en el interior las 24 horas del día, los 7 días de la semana en condiciones terribles. No se permitían visitas y apenas duchas. Aleph fue la única que pudo brindarle algún consuelo a mi pariente durante este tiempo caótico. Tenía el número del rabino Menachem Katz de Aleph en marcación rápida y lo llamaba cada vez que mi pariente tenía un problema. Estaba helado. O no había salido de su celda en días. O no tenía acceso al jabón. Cada vez, el rabino Katz logró ayudar.

Aleph nos impresionó: ese tipo de desinterés y compasión simplemente no existe en ningún otro lugar en el ámbito de la justicia penal.

MK: ¿Cómo te involucraste con la defensa religiosa?

SH: Un día recibí una llamada del rabino Lipa Boyarsky, quien dirige la División de Defensa Internacional de Aleph. Había un hombre israelí en una prisión mexicana que quería ponerse tefilín , pero la prisión no se lo permitía. El rabino Boyarsky me preguntó si podía aprovechar mi conocimiento del sistema legal y el idioma para ayudar. Por supuesto, dije que sí!

Baruj Hashem , pudimos conseguirle permiso a este hombre para ponerse tefilín a diario, así como para recibircomida kosher . A partir de ahí, un caso llevó al siguiente, y he estado involucrado en muchos casos de defensa religiosa de los judíos encarcelados en toda América Latina. Como alguien que ha recibido la generosidad de Aleph, estoy profundamente agradecido de poder retribuir y marcar una diferencia para los demás de la misma manera que Aleph lo hizo por mi familia.

shoshona husny

MK: ¿Puede describir algunos de los casos de defensa religiosa que ha tratado?

SH: Hay un señor que se llama Yosef * preso en Colombia. Las prisiones colombianas son notorias por su violencia, condiciones inhumanas y corrupción. Yosef necesitaba acceso a comida kosher.

Junto con Aleph, preparé cartas y documentos y múltiples solicitudes, que presentamos a la administración penitenciaria colombiana. Recibimos negativa tras negativa, pero no paramos hasta que finalmente obtuvimos un sí. La prisión acordó que Yosef podría recibir una entrega de comida kosher dos veces por semana. Organizamos la entrega de las comidas desde un restaurante kosher en Colombia y, gracias a Di-s , Yosef ha estado recibiendo comidas constantes durante seis meses. En un lugar así, es un doble milagro: 1) Que tenga comida en absoluto; y 2) que la comida sea kosher.

Benjamin * es un israelí que está encarcelado en México. Separado de su familia y lejos de su hogar, se deprimió y se le rompió el corazón. Sentía que ni una sola alma en el planeta se preocupaba por él. Trabajé con el consulado de Israel en México para obtener la aprobación de la prisión para que Benjamín recibiera cartas y paquetes de Aleph. Desde entonces, estos paquetes se han convertido en su salvavidas. Recibe cartas de aliento y apoyo, así como paquetes (que yo personalmente empaco y entrego) antes de cada festividad, como una menorá para Janucá o un plato de Seder para Pesaj .

MK: ¿Qué tipo de obstáculos enfrenta en su trabajo de incidencia? ¿Alguna vez has experimentado el antisemitismo?

SH: Rara vez me enfrento al antisemitismo, pero el mayor obstáculo aquí es la ignorancia. Los judíos constituyen un pequeño porcentaje de la población latinoamericana, por lo que la gente aquí no está familiarizada con la cultura o religión judía. Tal vez hayan escuchado vagamente que los judíos existen, pero la mayoría nunca ha conocido a uno.

El primer componente de mi trabajo es crear conciencia. Por ejemplo, si estoy tratando de que un prisionero tenga acceso a comida kosher, primero debo explicar que el judaísmo es una religión y que los judíos tienen mandamientos de Di-s que están obligados a seguir. Luego presento el concepto de una dieta kosher como uno de esos mandamientos. “Kosher no es alimento para el cuerpo; es alimento para el alma”, digo a menudo. Una vez que las partes relevantes estén educadas y conscientes, es mucho más probable que se adapten a las necesidades de un prisionero judío.

MK: ¿ Trabajar en este campo ha cambiado tu perspectiva de alguna manera?

SH: ¡Absolutamente! Es mucho más satisfactorio ganar algo para un cliente de Aleph que para la firma criminal donde solía trabajar.

En mi vida profesional, solía sentirme nervioso para hacerme valer. Me preguntaría: ¿ Cómo puedo yo, un simple mortal, tener el descaro de pedirle algo a este juez importante oa este poderoso director de prisión? Ahora, cuando estoy trabajando en nombre de una misión superior, no tengo miedo al descaro . Estoy envalentonado para hablar y hablar, y hacer esas llamadas y tocar todas las puertas.

Antes, se trataba de mí y mis éxitos. Ahora, se trata de ayudar a otro judío, y eso es infinitamente más empoderador.

Shoshona Husny con su hija.

*Nombres cambiados para proteger la confidencialidad del cliente