Simón Levy ofreció una recompensa a quien encontrara a Miguel, un joven en situación de calle sobreviviente del desplome de la Línea Dorada.

Luego de ser entrevistado por el medio de comunicación #ruidoenlared después de la tragedia ocurrida el 3 de mayo, usuarios de las redes sociales se conmovieron ante su testimonio y muchos prometieron brindarle ayuda, como el caso de Simon Levy

Además Miguel ha sido inspiración para cientos de personas, que a partir de sus palabras han empezado a buscar maneras de ayudar y apoyar a cientos de personas, que al igual que el, viven en las calles

Algunos comentarios al respecto encontrados en las redes

"En este momento de la noticia mis lágrimas se expresan en mi rostro por encontrar a mi tocayo Miguel....también tuve un hermano que estuvo igual que el en las calles de tepito y Garibaldi y fueron muchas veces que intente ayudarlo con mis hermanos y finalmente logramos recuperarlo por el poder del amor..no fue fácil pero lonlogramos...el fallecio hace un par de años y logro rener una familia y empleó dignos. Al Ver a mi tocayo Miguel me inspira hacer lo mismo ir por aquellos que necesitan una oportunidad....cuenta conmigo Simon ahora que regrese se Utah en USA para colaborar con mi granito de arena"

"Mi papá que viene desde abajo y que sin tener más que la primaria a los 8 años se vino a la cdmx para no morir de hambre a trabajar. Cuando me cuenta su historia, me reafirma algo que Miguel me recordó en su testimonio: La Pobreza se VIVE , no se cuenta! Y cuando vi el testimonio de Miguel es toda la verdad. Y me siento con ese compromiso. Tenemos que ayudar!"

"Que bueno, me impacto mucho su entrevista. No sabía cómo definir mis sentimientos, ni podía pensar en una solución a su situación y a la de muchos. Gracias por poner el ejemplo de que se pueden hacer cosas así sea una persona a la vez y gracias por mantener viva la esperanza de que podemos hacer un México mejor !"

"Con sentido común, empatía, capacidad de análisis, de síntesis. Vaya, no es casualidad que haya llegado una cámara frente a él. Era la hora para Miguel de cambiar su destino."

Simón Levy paga 8 mil pesos a persona que encontró a Miguel

Este jueves, mediante su cuenta oficial de Twitter, el empresario compartió que cumplió con el pago de 8 mil pesos a Jaime Ortega, la persona que encontró a Miguel, quien sobrevivió al desplome de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro.

Levy agradeció a Jaime por el tiempo invertido en la búsqueda y ofreció su apoyo a toda la gente cerca de su entorno.

Por su parte, Jaime Ortega aseguró que el dinero se lo entregaría a Miguel, quien -dijo- pasa todos los días frente a su trabajo con una bolsa donde junta pet.