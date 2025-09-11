Sobre el asesinato de Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk asestó un terrible golpe a la democracia en Estados Unidos. Genera un cambio cualitativo en el balance de fuerzas nacional e inclina el fiel de esa balanza a favor de un estado represivo.

Este acto de terrorismo político es una desgracia histórica, además de la tragedia personal.

Es cierto, han habido atentados políticos en nuestro país en el último par de años y numerosos comentaristas los han enumerado. Este es diferente por el cambio que está propiciando.


La combinación de un gobierno federal autoritario, la muerte de una persona joven, carismática, con un futuro brillante en la extrema derecha nacional, la reacción furibunda  de sus simpatizantes en los medios sociales – e incluso las insensatas expresiones de júbilo por quienes están en contra de lo que Kirk pensaba pero con sus estúpidas declaraciones a favor del asesinato lo apoyan – contribuyen a ello y no podrían ser peor para quienes se oponen a las políticas de la actual administración.

A todo esto, al momento de escribir estos párrafos aún no ha sido aprehendido el asesino que mató a Charlie Kirk ayer en Utah. Espero que cuando sea finalmente arrestado, no muera, sino que alcance a testimoniar que lo suyo fue una acción individual, que no hay detrás de él una organización. Sería peor si así fuera.

