La sobreviviente del Holocausto y ganadora de la Medalla Presidencial de la Libertad, Gerda Weissmann Klein, murió el domingo a los 97 años.

Nacida en 1924 en Polonia, sobrevivió a tres campos de concentración nazis, donde casi muere de agotamiento, exceso de trabajo y una marcha de la muerte forzada por su país natal, Alemania y la República Checa. Aunque sobrevivió, tanto sus padres como su hermano murieron en el Holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se casó con Kurt Klein, un soldado y uno de sus libertadores estadounidenses, y se mudaron a los Estados Unidos.

Weissmann Klein escribió 10 libros, incluida su autobiografía All But My Life, que se convirtió en 1995 en un cortometraje documental de 40 minutos llamado “One Survivor Remembers”.

La película ganó un Emmy por Especial Informativo Sobresaliente y un Oscar por Mejor Documental (Tema Corto). “One Survivor Remembers” ahora es parte del Registro Nacional de Películas y está disponible para educadores como parte del programa de Tolerancia de Enseñanza del Southern Poverty Law Center, según Deadline .

En 1997, Weissmann Klein fue nombrado miembro del Consejo de Gobierno del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos por el entonces presidente Bill Clinton.

Se desempeñó como oradora principal en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto de la ONU inaugural en 2006; dos años más tarde, cofundó la organización sin fines de lucro Citizenship Counts, que educa a los estudiantes sobre sus derechos y responsabilidades como ciudadanos estadounidenses.

Gerda Weissmann a los 11 años en Bielsko, Polonia, 1935. Crédito: Hippie vía Wikimedia Commons.

En 2011, Weissmann Klein recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil en los Estados Unidos. En la ceremonia de presentación, Obama afirmó que el sobreviviente del Holocausto “le ha enseñado al mundo que a menudo es en nuestros momentos más desesperados cuando descubrimos el alcance de nuestra fuerza y ​​la profundidad de nuestro amor”.

Le sobreviven tres hijos, ocho nietos y 18 bisnietos.