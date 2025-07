“Solo le estás gritando a una judía”: Regina Spektor, artista ruso-estadounidense echó a propalestinos de un recital

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un concierto de Regina Spektor en Portland, EE. UU., estuvo marcado por las intervenciones de manifestantes propalestinos, quienes acabaron por abandonar la sala ante la insistencia de la artista.

“Esto no es una sección de comentarios en internet”, respondió Spektor, artista judía nacida en la antigua URSS hace 45 años e inmigrante en Estados Unidos desde los 9.

Durante el espectáculo, la cantautora fue confrontada por un manifestante que pedía la liberación de Palestina. “Lo único que estás haciendo es gritarle a una mujer judía”, respondió ella.

Spektor, una de las voces proisraelíes más firmes del mundo musical, no se detuvo ahí: “Pensé que esto era diferente a internet. Es la vida real”. Otro miembro del público le gritó: “Ver morir niños duele”.

Spektor les pidió entonces que abandonaran el espectáculo: “Este no es el lugar para tener esa conversación. Soy una persona real que vine aquí a tocar música. Si alguien quiere irse, esta es su oportunidad”, expresó, según recoge el periódico Expresso.

Tras estas declaraciones de Spektor, algunas personas abandonaron la sala. Más tarde, la artista se referiría a su propia historia de vida: “Emigré a Estados Unidos de niña. Si hablo inglés, fue para escapar de este disparate”, dijo.

“Vengo de un país donde a los judíos se les trataba como ‘diferentes’ y aquí me pasa lo mismo. Sería bueno que alguien de mi familia, de mi generación, no tuviera que emigrar a otro país y aprender un nuevo idioma”, cerró.

Regina Spektor stopped her show mid-performance to have an audience member removed for shouting "free Palestine".

Another audience member calls out "you can say it, free free Palestine!"

Spektor says "I thought this was different than the internet, this is real life!" as they… pic.twitter.com/Fkg6W0JFVk

— gato fumador (@KweenInYellow) July 28, 2025