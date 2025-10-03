SRE aclaran situación de mexicanos que viajaban en flotilla a Gaza y que serán repatriados voluntariamente

La Embajada de Israel en México informó este jueves que los seis mexicanos que se encontraban en la Flotilla Global Sumud serán repatriados en los próximos días tras ser interceptados por autoridades de ese país cuando pretendían entregar supuesta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que al intentar violar el bloqueo naval que mantienen sobre la Franja, se realizó un operativo de seguridad en el que se interceptaron las embarcaciones y se trasladó a los tripulantes a tierra.

Respecto a los seis mexicanos, se informó que fueron enviados al puerto de Ashdod para posteriormente ser llevados a un centro de detención en Ketziot, donde se encuentran sanos y salvos. y hoy ya se informó que los SEIS MEXICANOS DE LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD ACEPTAN REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DESDE ISRAEL asi aclaro la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó que las y los connacionales se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la asistencia consular mientras avanzan los trámites para su regreso



“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que seis ciudadanos mexicanos detenidos en Israel, tras participar en la llamada Flotilla Global Sumud, se encuentran en buen estado de salud y han aceptado regresar voluntariamente al país.”

“El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, sostuvo un encuentro con los connacionales en el centro de detención Ktziot, donde permanecen bajo resguardo”.

“La Cancillería indicó que ya se iniciaron las gestiones diplomáticas necesarias para que la repatriación se lleve a cabo lo más pronto posible. También confirmó que una ciudadana mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla se encuentra bien, en Chipre, y bajo seguimiento de la representación diplomática.

La SRE reiteró que mantiene contacto permanente con los familiares y subrayó su compromiso de proteger la integridad y seguridad de los mexicanos en el extranjero.

Además, afirmó que la integridad física y los derechos de todas las personas que participaron en la flotilla “están plenamente garantizados ”.

En tanto, su repatriación se lleva a cabo en colaboración con personal consular, por lo que se espera su regreso en los próximos días.

“Sobre la situación actual de la Flotilla Global Sumud en la que participan personas mexicanas, la SRE informa que la embajada de México en Israel ( Embajada de México en Israel – שגרירות מקסיקו בישראל ) ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

La Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.”

Las autoridades israelíes han mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en ese país, con lo que han atendido las solicitudes para facilitar el acompañamiento de connacionales involucrados.

Esto se suma a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el momento en el que zarpó la flotilla se mantuvieron en contacto constante con los mexicanos, así como con sus familiares tras ser interceptados.

Respecto al bloqueo del ingreso de la flotilla a la Franja de Gaza, la Cancillería detalló que el bloqueo naval fue impuesto en el año 2009 y su aplicación, aún en aguas internacionales, cumple con los principios del derecho internacional.

“Israel ha reiterado en múltiples ocasiones que el ingreso a una zona de conflicto activo como Gaza no es posible. Por ello, ofreció a los líderes de la flotilla opciones viables para que la ayuda humanitaria a bordo pudiera ser descargada en puertos cercanos y distribuida mediante canales establecidos”, detalla el comunicado.

El bloqueo naval sobre Gaza -recordó la embajada- fue reconocido en el Informe Palmer de 2011 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual señala que Israel “tiene derecho” a imponerlo y aplicarlo en aguas internacionales de manera legal cuando se detecta la intención de violarlo.

Señalan que la ayuda humanitaria “era mínima”

En el comunicado también se aclara que la ayuda humanitaria a Gaza no era el objetivo principal de la flotilla, lo cual estaría demostrado en el rechazo de las propuestas realizadas por Italia, el Vaticano e Israel para entregar la carga en puertos de Grecia, Chipre o sitios cercanos a la Franja.

“La inspección de los buques interceptados confirma que la cantidad de alimentos y suministros era mínima. Esto refuerza que el objetivo de la flotilla no era entregar ayuda humanitaria sustancial, ya que la carga es prácticamente simbólica“.

En tanto, señaló que la iniciativa de paz respaldada por gran parte de la comunidad internacional ofrecería una vía real hacia la estabilidad en Medio Oriente, sin embargo, aún no ha sido aceptada por Gaza.