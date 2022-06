Los judíos que buscan un interés arraigado en los juegos finales de las Finales de la NBA de este año podrían tener uno ahora, gracias a una elección de vestuario llamativa de la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry.

No, Curry no es judío. Pero durante la conferencia de prensa posterior al Juego 4 del viernes, luego de una victoria de los Warriors, se puso una sudadera hebrea para las cámaras, una que coincide con sus propios tatuajes hebreos .

La detective de Twitter con ojos de águila Emma Goss , reportera del socio de la Agencia Telegráfica Judía J. The Jewish News of Northern California , atrapó la sudadera con capucha. Presenta la frase “האהבה לא תבל לעולם אך”, que se traduce como “el amor nunca falla”, una referencia al pasaje del Nuevo Testamento 1 Corintios 13:8 (aunque con las letras hebreas escritas en orden inverso). También es uno de los dos tatuajes hebreos de Curry, que comparte con su esposa.

The exclusive @2974Collection hoodie.

Only seen on @StephenCurry30. Now available for you.

Become a 2974 Collection NFT holder today for your chance to own this one of a kind piece produced by @TrophyHunting_. pic.twitter.com/N55VyHnSih

— SC30 Inc. (@SC30inc) June 14, 2022