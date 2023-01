Steven Spielberg ganó en los Globos de Oro por su película autobiográfica “The Fabelmans”

Steven Spielberg ganó ayer el premio al mejor drama en los Globos de Oro por su película autobiográfica “The Fabelmans”, donde reflexiona sobre el matrimonio problemático de sus padres, el antisemitismo y cómo era hacer películas en la adolescencia.

El cineasta de 76 años también fue premiado como mejor director por tercera vez en su carrera.

Spielberg agradeció a su familia y especialmente a su difunta madre. Admitió que, a pesar de que algunas de sus películas anteriores tenían elementos de su vida real, “nunca había tenido el coraje de abordar esta historia de frente” hasta ahora.

“Todos me ven como una historia de éxito”, expresó Spielberg a la audiencia llena de estrellas de Hollywood. “Pero nadie sabe realmente quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes como para decirles a todos quiénes somos”, agregó.

Quentin Tarantino entregó el premio a la mejor película para Spielberg al final de la ceremonia, a la que llegó acompañado de su esposa israelí Daniella Pick.

“The Fabelmans”, que actualmente se exhibe en los cines israelíes, dejó atrás dos de los mayores éxitos de taquilla de 2022: “Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski y “Avatar: The Way of Water” de James Cameron.