Steven Spielberg, el director de origen judío, se convirtió con su nueva película ‘West Side Story’, que aspira a 7 estatuillas, en el cineasta cuya filmografía suma más nominaciones a los premios de la Academia, con un total de 138.

West Side Story, que se estrenó el 10 de diciembre, es un musical originalmente creado en 1957 para Broadway por Bernstein, con letras de Sondheim. Se trata de una adaptación moderna de la historia de Romeo y Julieta. Esta versión cuenta con las actuaciones de Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno, Mike Faist y Josh Andrés Rivera, entre otros.



La película de 1961, que sacudió a la opinión pública estadounidense al poner al desnudo las tensiones raciales en el país, fue filmada por Robert Wise. El film deslumbró a la crítica y al público, y además de encumbrar a sus protagonistas ganó 10 Oscar.

Para esta versión, muchos de los diálogos están en español, sin subtítulos, por respeto a la comunidad hispanohablante.



Además de Spielberg, los cineastas nominados a mejor dirección en la 94 edición de los Oscar, que se entregarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, son: Jane Campion (“The Power of the Dog”),Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Kenneth Branagh (“Belfast”) y Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”).