México se ubica entre los 5 países con menos consultas por doctor de la OCDE. No se trata de un problema de falta de médicos, sino de acceso a la salud que tiene que ver con costo y conveniencia, (*Health at a Glance · OECD Indicators · 2019). El 41% del gasto en salud en México es out of pocket, es decir se trata de gastos inesperados que ocasionan un esfuerzo y un desequilibrio en el presupuesto familiar y personal.

Conscientes de la problemática, con ideas probadas para ofrecer soluciones y con un desarrollo de tecnología que ha sido probado, LIP Ventures Boutique lanza SuperDocLIP, un innovador servicio de orientación médica, a través de las principales plataformas digitales, dirigido a las clases menos favorecidas. Todo el contacto con los médicos será a través de consultas en línea, específicamente WhatsApp, Facebook, a través de Messenger, y en su página superdoc.mx.

En redes sociales pueden encontrarlos como @SuperDocMx.

La promesa de SuperDocLIP es dar atención de primer contacto, a través de médicos generales, los 7 días de la semana, en menos de 5 minutos y al mejor precio del mercado.

SuperDocLIP, funciona de forma muy sencilla.; comienza la consulta con un simple mensaje de WhatsApp a SuperDocLIP.

1. WhatsApp (55 1395 3400)

Agrega a SuperDoc como contacto y envía un mensaje

2. Orientación médica

Te contestará un doctor profesional, que te dará orientación médica a través de chat o video llamada, además podrás compartir imágenes.

3. Receta médica digital

SuperDocLIP te enviará una receta médica digital certificada para que puedas comprar los medicamentos en cualquier farmacia.

Puedes pagar de forma fácil desde tu celular o, si prefieres, también puedes hacerlo en cualquier OXXO. El servicio tiene un costo de 40 pesos por consulta y hay planes individuales y familiares con consultas ilimitadas por 60 y 100 pesos, respectivamente.

SuperDocLIP, cuenta con un horario de atención amplio, de Lunes a Domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche.

Desde la creación de LIP Ventures Boutique, Mario Nissan y Nathan Shabot, Managing Partners, han enfocado sus esfuerzos en ser una “boutique de innovación” que agrega y genera valor para sus stakeholders al proveer servicios especializados y acceso a startups multirregionales de tecnología, al mismo tiempo que aceleran el “leapfrogging”, concepto que inspiró su marca LIP (Leapfrog Innovation Powerhouse), y que se refiere al avance constante, a pasos exponenciales, que permite a las empresas en México y América Latina adentrarse en la revolución tecnológica, con proyectos que generan un impacto positivo en nuestra sociedad.

LIP Ventures Boutique cuenta con un extenso portafolio de soluciones de inversión y desarrollo de negocios en las verticales de ciberseguridad, software corporativo, movilidad, food tech, agricultura, enterprise software y hardware, healthcare, energía, consumo, e-commerce, entre otras.

“Estamos entusiasmados y esperamos contribuir a mejorar la salud de millones de personas en México. Seguiremos integrando y desarrollando nuevas tecnologías que nos permitirán brindar una mejor atención, diagnósticos más acertados, reducir los costos operativos y escalar la operación de forma masiva; el uso de plataformas digitales y tecnología de punta reducirá los costos operativos e ineficiencias del mercado para poder lograrlo”, señaló Alberto Villalpando, Co-fundador y CEO de SuperDocLIP.

“Hemos investigado y trabajando mucho; llevamos cerca de un año desarrollando el concepto y realizamos pruebas piloto con resultados exitosos que demostraron la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto. Sobrepasamos todas nuestras métricas objetivo por más de 150%”, comentó Villalpando.

SuperDocLIP promete transformar positivamente la atención médica de los mexicanos, con difícil acceso a servicios médicos, a través de orientación médica digital con un enfoque humano y cercano a millones de personas que al día de hoy no tienen acceso a este tipo de servicios.

Para mayor información, visita: www.superdoc.mx

Para dudas, contacta a: info@superdoc.mx