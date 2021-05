En un multitudinario acto llevado adelante esta mañana en calle Lavalle 54, del que participaron referentes de la política local y provincial, taparon las pintadas antisemitas que días atrás habían sorprendido e indignado a propios y extraños.

En ese lugar, sede de la Asociación Israelita, escribieron "Los vamos a matar" y "ratas judías" en el frente del inmueble, con aerosol negro, junto a la Estrella de David. Y los vándalos quedaron filmados, generando un repudio generalizado.

"Hoy me toca tener la voz de todos los vecinos y vecinas de Bahía Blanca. Nosotros los judíos, nosotros los musulmanes, los cristianos, los budistas, los ateos y todos los que vivimos en este país queremos decirle a los violentos y a los intolerantes que acá no tienen lugar. También me quiero comprometer en hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas que cometieron este acto sean encontradas y puestas a consideración de la Justicia", mencionó Fernando Compagnoni, en su rol de presidente de Concejo Deliberante.

Marcelo Feliú. "Me parece que este es un acto necesario, nuevamente creo que Bahía Blanca ha vivido una situación intolerable como son estas pintadas antisemitas, de odio, que pregonan la violencia. Bien quse dijo recién, que hay que darle la espalda a estas pintadas, porque de frente está la sociedad bahiense. No puede haber ningún tipo de duda en la condena, es un testimonio de que la sociedad tiene la capacidad de poder organizarse por un objetivo común, en este caso puntual de rechazar este tipo de actos".

Federico Susbielles. "Es importante que el conjunto de la sociedad se exprese unánimemente para repudiar esta situación, no hay lugar en Bahía para este tipo de agravios. Creo que fue una respuesta contundente la que dimos esta mañana. Es importante reafirmar que la ciudad es un lugar de convivencia, en el cual más allá de las diferencias, todos somos claros en el mensaje. Esta gente no tiene lugar en el seno de la comunidad".

Adrián Jouglard. "Rechazamos cualquier forma de violencia que sea ejercida contra cualquier sector de la ciudad. Bahía Blanca quiere y necesita vivir en paz, cualquier acto de este tipo no lo podemos permitir como sociedad ni como Estado. No podemos acostumbrarnos a este tipo de situación. El que es violento debe rendirles cuentas a la sociedad por sus actos".

En el acto también participó el camarista federal Leandro Picado.

Más imágenes del acto: