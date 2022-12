Being Funny In A Foreign Language es el álbum más reciente de la banda británica. En esta entrega, la voz de Matthew nos vuelve a cautivar, ahora acompañada de ritmos rescatados de la época donde los sintetizadores predominaban, el piano tenía protagonismo y la música electrónica comenzaba a ganar terreno en otros géneros. De esta quinta producción se desprenden temas que ya ocupan las tres primeras posiciones dentro de la lista de favoritos de The 1975 en la plataforma sueca: “About You”, “Part Of The Band”, “Oh Caroline” y “I’m In Love With You”.