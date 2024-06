The Event Horizon de Shira Geffen gana en el Festival de Cine de Shanghai

Historia repleta de estrellas Geffen también ha tenido una carrera como actriz y autora de libros para niños. Está casada con el autor Etgar Keret y colaboraron en una serie de televisión francesa, The Middleman. Es hermana del cantante Aviv Geffen y su padre fue el legendario poeta y compositor. Yehonatan Geffen. Geffen ha realizado dos largometrajes aclamados, Jellyfish (2007), que ganó el Premio Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes, una serie de historias de Tel Aviv vagamente conectadas; y Self Made (2014), sobre un artista conceptual judío y un obrero árabe que cambian de lugar, que ganó un premio en el American Film Institute Festival.

Contada a través de los ojos de una niña que se ve obligada a crecer de la noche a la mañana, trata sobre una familia que se va de vacaciones al desierto. Emily Weiss interpreta el papel principal y el resto del elenco incluye a Tinkerbell (Time of Favor), ganadora del premio Ophir, Timor Cohen (Karaoke) y Eldad Prives (Spell Keepers, Seven Minutes in Heaven).