Diario Judío México - No tienes que ser judío para amar a Levy y no tienes que ser judío ni hablar Yiddish, para disfrutar de la producción de The New Yiddish Reps de The Labor of Life. Esta es una historia de angustia existencial, ya que una pareja recuerda sus treinta años juntos.

En Yiddish con Inglés y subtítulos.

?ביסט מעשיגע

THE LABOR OF LIFE

POR HANOCH LEVIN

TRADUCIDO POR ELI ROSEN

EN YIDDISH CON INGLÉS SUPERTITLES

17 DE ENERO DE 18 24. 25

7:30 PM

19 y 26 de enero

A LAS 3 PM

ESTUDIO FELDMAN DE ROSE Y CYRUS

315 W. 39 CALLE

902