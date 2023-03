The Voice of the Silence participa en evento organizado por la Embajadora de Bulgaria

Como The Voice of the Silence, proyecto del Holocausto. Fuimos invitados por la Embajada de Bulgaria en México a participar en el conversatorio “Bulgaria: Hechos históricos y toma de decisiones durante la Segunda Guerra Mundial”

MAÑANA martes 21 de marzo a las 11 am CDMX en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Quien esté en Morelos o cerca está invitado a asistir. Más información al 777 5636436 (Samantha Rodríguez)

Estaré hablando un poco de qué es el proyecto The Voice of the Silence y su alcance en la juventud en la educación sobre el Holocausto, así como nuestro acercamiento con Bulgaria

Este evento es en honor al 80 aniversario de la salvación de judíos por Bulgaria que acaba de pasar el 10 de marzo

Si nos es posible transmitiremos en vivo el evento en nuestra página de Facebook y por Diario Judío

www.facebook.com/ thevoiceofthesilenceproject

Gracias a la Embajadora Milena Ivanova por la invitación