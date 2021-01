10 órdenes que se enmarcan en el Plan de Acción Nacional contra el coronavirus, que presentó este jueves y firmo el Presidente Biden

Dentro de lo más significativo Biden informo que los pasajeros que lleguen a Estados Unidos deberán pasar por una cuarentena a su llegada al país,de acuerdo a las reglas de CDC, como parte de una serie de decretos para contener la pandemia.

"required to comply with other applicable CDC guidelines concerning international travel, including recommended periods of self-quarantine or self-isolation after entry into the United States".

Aclarando para viajes en avión

" the feasibility of implementing alternative and sufficiently protective public health measures, such as testing, self-quarantine, and self-isolation on arrival, for travelers entering the United States from countries where COVID-19 tests are inaccessible, particularly where such inaccessibility of tests would affect the ability of United States citizens and lawful permanent residents to return to the United States

Por lo que habrá que estar pendiente y revisar los detalles que se vayan informando antes de cada viaje

EE.UU. seguira exiguiendo también una prueba de coronavirus

"Además del uso de mascarillas, todos aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen", informó Biden en una conferencia en la Casa Blanca. La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era sólo una recomendación.

El nuevo mandatario firmó órdenes contra la pandemia y autorizó un mayor uso de Ley de Producción para Defensa, a fin de acelerar la vacunación.

La nueva administración del Presidente Biden promulgo una orden ejecutiva referente a viajar a los Estados Unidos y que sera importante para todos para tomar las medidas pertinentes.

Dice así: "Promover viajes seguros. Garantizar que las personas puedan viajar de manera segura será fundamental para las familias y para impulsar la economía, por lo que el presidente emitió una orden ejecutiva que requiere el uso de máscaras en ciertos modos de transporte público y en los puertos de entrada a los Estados Unidos. Para viajes aéreos internacionales, la Orden ejecutiva que promueve la seguridad de COVID-19 en viajes nacionales e internacionales requiere un resultado reciente negativo de la prueba COVID-19 antes de la salida y la cuarentena a la llegada, de acuerdo con las pautas de los CDC. La Orden Ejecutiva también ordena a las agencias que desarrollen opciones para expandir las medidas de salud pública en viajes nacionales y tierras transfronterizas y, viajes por mar, también solicita incentivos para apoyar y fomentar el cumplimiento de las directrices de los CDC sobre transporte público."