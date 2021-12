El rey español Alfonso X, El Sabio, lo certificó en un libro publicado en 1283: el ajedrez favorece la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos. No todos le hacen caso siete siglos y medio después: Irán y otros países se niegan a jugar contra israelíes. Pero la mayoría sí, y cada vez más: el equipo Al Ain fue este domingo el primer emiratí en la historia en disputar un encuentro con un israelí, Green Village. Ocurrió en la fase final del Torneo Mundial Escolar Expo Dubái, que se disputa en el pabellón de España.

Este hecho histórico (sin contar partidas individuales o por internet) es casi único también en todos los demás deportes; un partido amistoso de rugby el pasado marzo fue el primer símbolo deportivo de la mejora ostensible de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel. “Estamos muy contentos y agradecidos porque esto cierra una herida abierta desde la Olimpiada de Ajedrez de Dubái en 1986, cuando la organización no permitió que participara Israel. Y luego ha habido más situaciones similares”, explicó Almog Burstein, delegado del Green Village, que ganó el encuentro por 4-1.

La parte árabe dio luz verde discretamente tras consultar con las autoridades del país, sin manifestaciones públicas. Pero no solo a ese encuentro del Torneo Mundial Escolar; también a una propuesta del pabellón de España con la misma idea: que este lunes, justo antes de la ceremonia de clausura, una chica emiratí y un chico israelí formen equipo para jugar una partida amistosa por parejas frente a una chica israelí y un chico emiratí. Además, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tramita la posibilidad de que un jugador del Al Ain y otro del Green Village hagan el saque de honor el martes en la 4ª partida del duelo por el título mundial entre el noruego Magnus Carlsen y el ruso Ian Niepómniachi.

Irán, Irak, Palestina, a veces Líbano (según quién gobierne) y Arabia Saudí (aunque la tendencia actual hacia la apertura y la tolerancia en este país augura un cambio de actitud) son los países cuyos deportistas reciben órdenes estrictas de perder por incomparecencia frente a israelíes cuando les toca enfrentarse en cualquier deporte. Y eso incluye a los niños y adolescentes: el autor de esta crónica ha cubierto varios casos en los Mundiales y Europeos de Ajedrez desde sub 8 a sub 20. La nueva estrella, Alireza Firouzja, 2º del mundo a los 18 años, se escapó de Irán a Francia en diciembre de 2019 porque ya no soportaba más ese tipo de órdenes.

El Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, asistió desde muy cerca al encuentro. Y luego dijo a EL PAÍS: “Ha sido un placer asistir a este encuentro historico entre EAU e Israel, una vez más se demuestra que el ajedrez es un deporte útil para el desarrollo de la inteligencia y el fomento de las relaciones humanas. Todo ello en un ambiente de respeto al adversario y máxima deportividad. De nuevo el ajedrez nos marca el camino de la tolerancia y la concordia”.